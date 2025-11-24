Advertisement

إقتصاد

ستارلينك تتوسع في أوروبا

Lebanon 24
24-11-2025 | 10:34
أعلنت شركة "كييف ستار"، أكبر مشغّل للهواتف المحمولة في أوكرانيا، أنها أصبحت أول شركة في أوروبا تُطلق تقنية ستارلينك للاتصال المباشر من القمر الصناعي إلى الهاتف، بهدف إبقاء ملايين الأوكرانيين على تواصل رغم انقطاع الكهرباء وتضرّر البنية التحتية بسبب الحرب.
وبموجب اتفاقية بين "ستارلينك" المملوكة للملياردير إيلون ماسك ومجموعة الاتصالات «فيون» المالكة لـ"كييف ستار"، ستُستخدم التقنية في المرحلة الأولى للرسائل النصية القصيرة، على أن تُوسَّع اعتباراً من العام المقبل لتشمل المكالمات الصوتية وخدمات البيانات.

الرئيس التنفيذي لـ"كييف ستار" أولكسندر كوماروف قال في بيان إن "البقاء على اتصال في أوكرانيا يعني البقاء آمناً"، مؤكداً أن هذه الخدمة ستُعزّز قدرة الشبكة على الصمود. وتخدم الشركة نحو 22.5 مليون مشترك داخل البلاد.

وستمكّن الخدمة العملاء من استخدام هواتفهم الذكية العادية، المعتمِدة على شبكة الجيل الرابع، خلال فترات انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، وفي المناطق التي أُعيدت السيطرة عليها حديثاً حيث قد تكون الشبكات الأرضية متضررة أو قيد الإصلاح، إضافة إلى دعم عمليات الإنقاذ والبعثات الإنسانية.

وتقوم تقنية الاتصال المباشر من القمر الصناعي إلى الهاتف على ربط الهواتف الذكية مباشرةً بشبكات أقمار صناعية في المدار، تعيد توجيه إشارات الاتصالات إلى محطات أرضية. وتوفّر "ستارلينك" أصلاً خدمة الإنترنت عبر كوكبة واسعة من الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض، وتُستخدم على نطاق واسع في المناطق النائية ومناطق النزاعات. (CNBC)
