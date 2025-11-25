Advertisement

إقتصاد

وسط انتعاش رهانات خفض الفائدة الأميركية.. الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع

Lebanon 24
25-11-2025
واصل الذهب تسجيل المكاسب اليوم الثلاثاء ليصل لأعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، بعدما أنعشت تعليقات تميل إلى التيسير النقدي من صناع للسياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رهانات خفض أسعار الفائدة الأميركية في كانون الأول.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4141.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:31 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ 14 تشرين الثاني، بعدما زاد 1.8% أمس الاثنين.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 1.1% إلى 4139.10 دولار للأونصة، وفق وكالة "رويترز".
مجلس الاحتياطي الفيدرالي

البنك المركزي

الفيدرالي

رويترز

فيدرا

غرين

تيسي

