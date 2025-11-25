20
وسط انتعاش رهانات خفض الفائدة الأميركية.. الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع
25-11-2025
03:02
واصل
الذهب
تسجيل المكاسب اليوم الثلاثاء ليصل لأعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، بعدما أنعشت تعليقات تميل إلى التيسير النقدي من صناع للسياسات النقدية في
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
(البنك المركزي الأميركي) رهانات خفض أسعار الفائدة الأميركية في كانون الأول.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4141.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:31 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ 14 تشرين الثاني، بعدما زاد 1.8% أمس الاثنين.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 1.1% إلى 4139.10 دولار للأونصة، وفق وكالة "
رويترز
".
