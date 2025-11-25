وسط انتعاش رهانات خفض الفائدة الأميركية.. الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع

Advertisement

واصل تسجيل المكاسب اليوم الثلاثاء ليصل لأعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، بعدما أنعشت تعليقات تميل إلى التيسير النقدي من صناع للسياسات النقدية في (البنك المركزي الأميركي) رهانات خفض أسعار الفائدة الأميركية في كانون الأول.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4141.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:31 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ 14 تشرين الثاني، بعدما زاد 1.8% أمس الاثنين.وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 1.1% إلى 4139.10 دولار للأونصة، وفق وكالة " ".