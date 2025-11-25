20
مطار الملك سلمان يجهّز "فيلات VIP"
Lebanon 24
25-11-2025
|
13:48
photos
أعلن ماركو ميهيا، الرئيس التنفيذي المكلّف لشركة تطوير
مطار الملك سلمان الدولي
، أن
المطار
سيبدأ استقبال كبار الشخصيات ضمن منطقة الطيران الخاص وVIP بشكل كامل في عام 2027.
ميهيا أوضح، في مقابلة مع قناة "الشرق" على هامش منتدى شركاء مطار
الملك سلمان
في
الرياض
، أن العمل بدأ فعلياً في إنشاء ساحة الطائرات، تمهيداً لإضافة الحظائر ومرافق الطيران العام والخاص، مشيراً إلى تخصيص منطقة متكاملة لتجربة كبار الزوار تتضمن 6 فيلات مخصصة قيد الإنشاء حالياً، على أن تدخل الخدمة في 2027، لافتاً إلى أن تصميم المبنى أُنجز بالكامل.
وأضاف أن المطار صُمم برؤية مستقبلية تمتد لـ70 عاماً، وسيتضمن 6 مدارج، بما يتيح طاقة استيعابية تصل إلى 225 مليون مسافر على المدى البعيد، فيما تستهدف المرحلة الأولى الوصول إلى 100 مليون مسافر بحلول 2030. (الشرق)
الصين تقلّص رحلاتها إلى اليابان
Lebanon 24
الصين تقلّص رحلاتها إلى اليابان
16:04 | 2025-11-25
25/11/2025 04:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نفط إيراني عالق في البحر.. 52 مليون برميل في المخازن العائمة
Lebanon 24
نفط إيراني عالق في البحر.. 52 مليون برميل في المخازن العائمة
15:07 | 2025-11-25
25/11/2025 03:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن الذهب.. سيصل إلى هذا السعر
Lebanon 24
مفاجأة عن الذهب.. سيصل إلى هذا السعر
13:51 | 2025-11-25
25/11/2025 01:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يتراجع
Lebanon 24
الدولار يتراجع
13:43 | 2025-11-25
25/11/2025 01:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
11:31 | 2025-11-25
25/11/2025 11:31:38
Lebanon 24
Lebanon 24
