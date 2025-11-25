Advertisement

إقتصاد

مطار الملك سلمان يجهّز "فيلات VIP"

Lebanon 24
25-11-2025 | 13:48
أعلن ماركو ميهيا، الرئيس التنفيذي المكلّف لشركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي، أن المطار سيبدأ استقبال كبار الشخصيات ضمن منطقة الطيران الخاص وVIP بشكل كامل في عام 2027.
ميهيا أوضح، في مقابلة مع قناة "الشرق" على هامش منتدى شركاء مطار الملك سلمان في الرياض، أن العمل بدأ فعلياً في إنشاء ساحة الطائرات، تمهيداً لإضافة الحظائر ومرافق الطيران العام والخاص، مشيراً إلى تخصيص منطقة متكاملة لتجربة كبار الزوار تتضمن 6 فيلات مخصصة قيد الإنشاء حالياً، على أن تدخل الخدمة في 2027، لافتاً إلى أن تصميم المبنى أُنجز بالكامل.
وأضاف أن المطار صُمم برؤية مستقبلية تمتد لـ70 عاماً، وسيتضمن 6 مدارج، بما يتيح طاقة استيعابية تصل إلى 225 مليون مسافر على المدى البعيد، فيما تستهدف المرحلة الأولى الوصول إلى 100 مليون مسافر بحلول 2030. (الشرق)
