مطار الملك سلمان يجهّز "فيلات VIP"

Advertisement

ميهيا أوضح، في مقابلة مع قناة "الشرق" على هامش منتدى شركاء مطار في ، أن العمل بدأ فعلياً في إنشاء ساحة الطائرات، تمهيداً لإضافة الحظائر ومرافق الطيران العام والخاص، مشيراً إلى تخصيص منطقة متكاملة لتجربة كبار الزوار تتضمن 6 فيلات مخصصة قيد الإنشاء حالياً، على أن تدخل الخدمة في 2027، لافتاً إلى أن تصميم المبنى أُنجز بالكامل.وأضاف أن المطار صُمم برؤية مستقبلية تمتد لـ70 عاماً، وسيتضمن 6 مدارج، بما يتيح طاقة استيعابية تصل إلى 225 مليون مسافر على المدى البعيد، فيما تستهدف المرحلة الأولى الوصول إلى 100 مليون مسافر بحلول 2030. (الشرق)