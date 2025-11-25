Advertisement

إقتصاد

مفاجأة عن الذهب.. سيصل إلى هذا السعر

Lebanon 24
25-11-2025 | 13:51
قال ديفيد تايت، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي، إن احتمال وصول سعر أونصة الذهب إلى 5000 دولار "مرتفع جداً"، في ظل تصاعد القلق العالمي واستمرار البنوك المركزية، خصوصاً في الدول النامية، في زيادة مشترياتها من المعدن الأصفر.
تايت أوضح في مقابلة مع "الشرق" على هامش مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب دفعت منحنى العائد الأميركي إلى الصعود مع اهتزاز الثقة، ما شجّع على التحوّط بالذهب، لافتاً إلى أن البنوك المركزية سارعت أيضاً للشراء خوفاً من انهيار مالي واسع، ومتوقعاً أن تواصل الدول ذات العملات الهشّة تعزيز احتياطاتها من الذهب.

وأشار إلى أن التقديرات كانت تتوقع وصول مشتريات الذهب العالمية هذا العام إلى نحو 700 طن، لكن الوتيرة تباطأت قليلاً، ليستقر حجم الشراء حتى الآن عند حدود 600 طن، مع بقاء الطلب عند مستويات قوية. (الشرق)
مؤتمر دبي للمعادن الثمينة

مجلس الذهب العالمي

ديفيد تايت

مؤتمر دبي

ترامب

ال دي

الذهب

مشتري

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24