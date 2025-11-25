مفاجأة عن الذهب.. سيصل إلى هذا السعر

Advertisement

قال ، الرئيس التنفيذي لمجلس العالمي، إن احتمال وصول سعر أونصة الذهب إلى 5000 دولار "مرتفع جداً"، في ظل تصاعد القلق العالمي واستمرار البنوك المركزية، خصوصاً في الدول النامية، في زيادة مشترياتها من المعدن الأصفر.أوضح في مقابلة مع "الشرق" على هامش ، أن الرسوم الجمركية التي فرضها دفعت منحنى العائد الأميركي إلى الصعود مع اهتزاز الثقة، ما شجّع على التحوّط بالذهب، لافتاً إلى أن البنوك المركزية سارعت أيضاً للشراء خوفاً من انهيار مالي واسع، ومتوقعاً أن تواصل الدول ذات العملات الهشّة تعزيز احتياطاتها من الذهب.وأشار إلى أن التقديرات كانت تتوقع وصول مشتريات الذهب العالمية هذا العام إلى نحو 700 طن، لكن الوتيرة تباطأت قليلاً، ليستقر حجم الشراء حتى الآن عند حدود 600 طن، مع بقاء الطلب عند مستويات قوية. (الشرق)