صادرات إيران عند "أسرع وتيرة" منذ 7 سنوات رغم العقوبات

ارتفعت كميات الخام المخزّن في البحر إلى أعلى مستوى لها منذ عامين ونصف، في دلالة على تباطؤ الطلب الصيني رغم استمرار توسّع صادرات ، وفق ما نقلته بلومبيرغ.

Advertisement

وبحسب بيانات شركة كبلر لمعلومات الشحن البحري، بلغ حجم النفط العائم نحو 52 مليون برميل—وهو مستوى غير مسبوق منذ أيار 2023—ويقع نصفه تقريبًا قبالة ماليزيا. وتشكّل هذه الكمية ضعف ما كان مسجلاً قبل شهر، وبعيدة جدًا عن مستوى 5 إلى 10 ملايين برميل المسجّل في كانون الثاني.



وأدّى تراكم النفط إلى تعميق الخصومات على خام الخفيف، إذ وصل الفارق إلى 8 دولارات للبرميل مقارنةً بخام برنت، بعدما كان بحدود 4 دولارات في آب الماضي، وفق متعاملين مطّلعين على السوق.



وفي ظل وفرة المعروض العالمي الناتجة عن تخفيف أوبك بلس قيود الإمدادات وزيادة الإنتاج لدى الشركات المنافسة، تزداد الضغوط على الأسعار، وهو ما انعكس في تراجع عقود برنت بأكثر من 15% منذ بداية العام.

ورغم ، تواصل إيران تسجيل أعلى وتيرة تصدير منذ سبع سنوات، فيما تبقى المستورد الأكبر. غير أن مصافيها استنفدت حصص الاستيراد الرسمية، ما خفّض طلبها على الشحنات .كما أثّرت العقوبات الأميركية الأخيرة على بعض الموانئ الأساسية، مثل ريتچاو، في عمليات التفريغ، ما دفع عددًا من الناقلات إلى تغيير مسارها نحو موانئ أخرى.إذا احتجت نسخة أقصر أو بصياغة أكثر خبرية، أعدّها فورًا.