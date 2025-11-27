Advertisement

عالمياً.. انخفاض أسعار النفط

Lebanon 24
27-11-2025 | 00:32
Doc-P-1447338-638998256057297730.webp
Doc-P-1447338-638998256057297730.webp photos 0
انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس على خلفية توقعات بوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا وهو ما قد يمهد الطريق أمام إلغاء العقوبات الغربية المفروضة على الإمدادات الروسية، إلا أن التداول سيظل ضعيفا بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 01:08 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا، أو 0.3%، إلى 62.92 دولار للبرميل، وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا، أو 0.4%، إلى 58.44 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بنحو 1% عند التسوية أمس الأربعاء مع تقييم المستثمرين لمخاطر زيادة المعروض واحتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.
الولايات المتحدة

العقوبات

أوكرانيا

خام برنت

الغربي

روسيا

تكساس

