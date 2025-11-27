عالمياً.. انخفاض أسعار النفط

Advertisement

انخفضت أسعار اليوم الخميس على خلفية توقعات بوقف إطلاق النار بين وروسيا وهو ما قد يمهد الطريق أمام إلغاء الغربية المفروضة على الإمدادات الروسية، إلا أن التداول سيظل ضعيفا بسبب عطلة عيد الشكر في .وبحلول الساعة 01:08 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا، أو 0.3%، إلى 62.92 دولار للبرميل، وخسرت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 21 سنتا، أو 0.4%، إلى 58.44 دولار للبرميل.وارتفع الخامان القياسيان بنحو 1% عند التسوية أمس الأربعاء مع تقييم المستثمرين لمخاطر زيادة المعروض واحتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين وأوكرانيا.