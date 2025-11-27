Advertisement

إقتصاد

بعد إصلاحات اقتصادية واسعة… مصر تسجّل نمواً أسرع من المتوقع في الربع الأول

Lebanon 24
27-11-2025 | 16:00
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنّ الاقتصاد المصري حقق نمواً بنسبة 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025/2026، وهو أعلى مستوى خلال 3 سنوات ونصف، مدعوماً بتحسّن أداء قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى عودة قناة السويس إلى النمو الإيجابي لأول مرة منذ منتصف عام 2023/2024.
وأكدت الوزارة أنّ هذه النتائج تعكس أثر الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الحقيقي، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.

وبلغ معدل النمو 5.3% مقارنة بـ 3.5% في الفترة نفسها من العام المالي السابق، مرجعة هذا التحسّن إلى استمرار برامج الإصلاح التي ساهمت في نقل الاقتصاد نحو قطاعات أكثر إنتاجية. وتتوقع الوزارة أن يستقر النمو السنوي عند 5% بنهاية العام الجاري، ارتفاعاً من 4.4% العام الماضي.

وسجّل نشاط قناة السويس نمواً إيجابياً بنسبة 8.6%، بعد فترة طويلة من التراجع نتيجة التوترات في البحر الأحمر التي أثّرت على حركة الملاحة. كما حقق قطاع السياحة نمواً قوياً بلغ 13.8% بفضل تحسين الخدمات والبنية التحتية وحملات الترويج، ما ساهم في استقبال 5.1 ملايين سائح خلال الربع.

وتوقعت الوزارة استمرار الارتفاع في الليالي السياحية خلال الأرباع المقبلة، خصوصاً مع افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يُرجَّح أن يستقطب نحو 5 ملايين زائر سنوياً، ما سيُنعش الحركة السياحية بشكل إضافي.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

المتحف المصري الكبير

التعاون الدولي

وزارة التخطيط

المتحف المصري

البحر الأحمر

قناة السويس

قناة ال

