إقتصاد

اضطراب واسع في الأسواق.. ماذا حصل في بورصة شيكاغو التجارية؟

Lebanon 24
28-11-2025 | 05:21
شهدت بورصة شيكاغو التجارية (CME) توقفًا في تداول العقود الآجلة والخيارات لعدة ساعات، خلال تعاملات الجمعة، نتيجة خلل في أحد مراكز البيانات، ما أدى إلى اضطراب واسع في أسواق الأسهم والعملات والسندات والسلع.
تُعد CME واحدة من أكبر بورصات المشتقات في العالم، حيث يتم تداول ملايين العقود المرتبطة بمؤشرات مثل S&P 500 وداو جونز وناسداك 100 بشكل شبه متواصل طوال أيام الأسبوع.

يمثل هذا الخلل أطول من انقطاع مشابه وقع عام 2019 بسبب خطأ تقني، ويبرز مدى اعتماد الأسواق العالمية على مجموعة CME ومنصتها الإلكترونية "Globex"، التي تُعد من أكبر بورصات المشتقات في العالم، كما أثار موجة من الاستياء بين المتعاملين الذين خشوا خسارة جلسة تداول كاملة.

قال توماس هيلين، رئيس مبيعات الأسهم في شركة TP ICAP في باريس: "الأمر أشبه بالطيران في الظلام. بالنسبة لنا، تداول العقود الآجلة الأميركية يمنح مؤشراً لاتجاه السوق قبل الافتتاح. يمكنني فقط تخيل مدى تعقيد الوضع بالنسبة لمكاتب المشتقات"، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

بحسب وكالة بلومبرغ نيوز، أكد متحدث باسم مجموعة CME أن سبب الانقطاع يعود إلى مشكلة في أنظمة التبريد بمراكز بيانات تديرها شركة "CyrusOne" التي تتخذ من دالاس مقراً لها، دون تحديد موعد لإعادة التشغيل.
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24