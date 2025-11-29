وسط مخاوف ارتفاع الإمدادات.. أسعار النفط تسجل خسارة متتالية للشهر الرابع

Advertisement

انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام بصورة طفيفة في جلسة الجمعة مع تقييم المستثمرين علاوة المخاطر الجيوسياسية على الأسعار وسط محادثات سلام طال أمدها بين وأوكرانيا، إلى جانب ترقب اجتماع تحالف أوبك+ بحثاً عن أدلة حول تغييرات محتملة في الإنتاج.واستؤنف تداول العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي بعد تعطل نظام التداول لدى غروب سي.إم.إي.ونزلت العقود الآجلة لخام برنت لشهر كانون الثاني والتي ينتهي أجلها اليوم 14 سنتاً بما يعادل 0.22% إلى 63.20 دولار للبرميل عند التسوية، وخسرت عقود فبراير/شباط الأكثر تداولاً 49 سنتاً إلى 62.38 دولار.