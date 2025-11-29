Advertisement

إقتصاد

وسط مخاوف ارتفاع الإمدادات.. أسعار النفط تسجل خسارة متتالية للشهر الرابع

Lebanon 24
29-11-2025 | 03:42
انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام بصورة طفيفة في جلسة الجمعة مع تقييم المستثمرين علاوة المخاطر الجيوسياسية على الأسعار وسط محادثات سلام طال أمدها بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب ترقب اجتماع تحالف أوبك+ يوم الأحد بحثاً عن أدلة حول تغييرات محتملة في الإنتاج.
واستؤنف تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بعد تعطل نظام التداول لدى غروب سي.إم.إي.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت لشهر كانون الثاني والتي ينتهي أجلها اليوم 14 سنتاً بما يعادل 0.22% إلى 63.20 دولار للبرميل عند التسوية، وخسرت عقود فبراير/شباط الأكثر تداولاً 49 سنتاً إلى 62.38 دولار.
