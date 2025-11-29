Advertisement

إقتصاد

جائزة "الشخصية المصرفية العربية للعام 2025" للرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري

Lebanon 24
29-11-2025 | 10:42
A-
A+
Doc-P-1448585-639000350358292730.jpg
Doc-P-1448585-639000350358292730.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تم اليوم منح جائزة "الشخصية المصرفية العربية للعام 2025" للرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري (ADCB) في دولة الإمارات العربية المتحدة السيد علاء عريقات، وذلك خلال حفل افتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي في بيروت، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
Advertisement

وأعلن اتحاد المصارف العربية أن "اختيار السيد علاء عريقات لهذه الجائزة المرموقة جاء بإجماع مجلس الإدارة، تقديراً لمسيرته المهنية المتميزة، وإنجازاته البارزة في تطوير القطاع المصرفي في الإمارات والمنطقة، ودوره في تعزيز الابتكار والنمو الإقليمي، وترسيخ مكانة مجموعة بنك أبوظبي التجاري كمؤسسة رائدة".

ويعكس هذا التكريم رفع جائزة ومنحها لاتحاد القيادات المصرفية العربية، ما يكلل التقدير الواسع لإسهامات السيد عريقات في دعم تطور واستدامة القطاع المصرفي العربي.

أقيم حفل التكريم بحضور نخبة من القيادات المصرفية العربية والدولية، إلى جانب شخصيات رسمية واقتصادية رفيعة المستوى، ضمن فعاليات المؤتمر الذي يشكل منصة سنوية بارزة لمناقشة تطورات القطاع المالي العربي وتحدياته.

وقد تحدث في حفل افتتاح المؤتمر كل من: رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد الأتربي، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، رئيس جمعية المصارف اللبنانية
الدكتور سليم صفير،  رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام وعضو المجلس الوطني الاتحادي السابق دولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذ أحمد بن محمد الصالح، الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، وزير المال اللبناني ياسين جابر ممثلا رئيس الجمهورية جوزاف عون، والأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح.
مواضيع ذات صلة
لماذا حرمت لجنة نوبل ترامب جائزة السلام لعام 2025؟
lebanon 24
29/11/2025 20:53:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"الهدم الخلاق" يتوج ثلاثة علماء بجائزة نوبل للاقتصاد 2025
lebanon 24
29/11/2025 20:53:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ليس ترامب.. من فاز بجائزة نوبل للسلام 2025؟
lebanon 24
29/11/2025 20:53:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا تنتظر "حماس" في غزة؟ تقريرٌ إسرائيلي يتحدث عن "جائزة"
lebanon 24
29/11/2025 20:53:32 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

الدول العربية

مجلس الإدارة

رئيس الاتحاد

الأمين العام

اللبنانية

الجمهوري

الإمارات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:00 | 2025-11-29
10:52 | 2025-11-29
09:41 | 2025-11-29
09:25 | 2025-11-29
08:51 | 2025-11-29
06:28 | 2025-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24