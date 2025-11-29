Advertisement

تم اليوم منح جائزة "الشخصية المصرفية العربية للعام 2025" للرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري (ADCB) في دولة العربية المتحدة السيد علاء عريقات، وذلك خلال حفل افتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي في ، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، برعاية رئيس الجمهورية .وأعلن اتحاد المصارف العربية أن "اختيار السيد علاء عريقات لهذه الجائزة المرموقة جاء بإجماع ، تقديراً لمسيرته المهنية المتميزة، وإنجازاته البارزة في تطوير القطاع المصرفي في الإمارات والمنطقة، ودوره في تعزيز الابتكار والنمو الإقليمي، وترسيخ مكانة مجموعة بنك أبوظبي التجاري كمؤسسة رائدة".ويعكس هذا التكريم رفع جائزة ومنحها لاتحاد القيادات المصرفية العربية، ما يكلل التقدير الواسع لإسهامات السيد عريقات في دعم تطور واستدامة القطاع المصرفي العربي.أقيم حفل التكريم بحضور نخبة من القيادات المصرفية العربية والدولية، إلى جانب شخصيات رسمية واقتصادية رفيعة المستوى، ضمن فعاليات المؤتمر الذي يشكل منصة سنوية بارزة لمناقشة تطورات القطاع المالي العربي وتحدياته.وقد تحدث في حفل افتتاح المؤتمر كل من: رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد الأتربي، الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، رئيس جمعية المصارفالدكتور سليم صفير، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام وعضو المجلس الوطني الاتحادي السابق دولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذ أحمد بن محمد الصالح، المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة السفير حسام زكي، وزير المال اللبناني ياسين جابر ممثلا رئيس الجمهورية جوزاف عون، والأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح.