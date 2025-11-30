18
إقتصاد
أكثر من 70 تصميماً… الإمارات تبني أكبر شبكة "صرافات ذهبية" في المنطقة
Lebanon 24
30-11-2025
|
10:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت
دولة الإمارات
أول جهاز صراف ذهبي يعمل بتقنيات الفنتك على مستوى العالم، وفق ما أعلنت صحيفة "البيان".
وكشفت
شركة الإمارات
جولد، بالشراكة مع شركة بوبليك جولد الماليزية المتخصصة بالحلول الذهبية الرقمية، عن الجهاز الجديد خلال
مؤتمر دبي للمعادن الثمينة
2025 في
منتجع أتلانتس
ذا بالم، في خطوة تعزّز دور
الإمارات
في صياغة مستقبل سوق
الذهب
عالمياً.
ويتيح الجهاز، الذي سيبدأ تشغيله في برج
الماس
بمركز دبي للسلع المتعددة، شراء السبائك على مدار الساعة عبر منظومة دفع رقمية تشمل البطاقات والمحافظ الإلكترونية، مع أكثر من 70 تصميماً من سبائك الذهب والفضة. كما يمكّن المستخدمين من سحب السبائك مباشرة من حساباتهم الرقمية، على أن تُضاف لاحقاً خدمات مثل استلام الطلبات إلكترونياً وتحويل العملات المشفّرة واسترجاع الذهب المرمّز من الخزائن الآمنة.
وتخطّط الإمارات جولد وبوبليك جولد لنشر 35 إلى 40 جهازاً في مختلف المناطق خلال عام 2026، لبناء أكبر شبكة صرّاف ذهبي في المنطقة، مع الالتزام بمعايير الجودة المعتمدة في الدولة.
ويأتي هذا التطور في إطار تعزيز البنية الرقمية لقطاع الذهب، بما ينسجم مع رؤية الإمارات في دعم اقتصاد الابتكار وتوفير حلول أسرع وأكثر أماناً للجيل الجديد من المستثمرين.
