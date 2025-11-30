أكثر من 70 تصميماً… الإمارات تبني أكبر شبكة "صرافات ذهبية" في المنطقة

Advertisement

أطلقت أول جهاز صراف ذهبي يعمل بتقنيات الفنتك على مستوى العالم، وفق ما أعلنت صحيفة "البيان".وكشفت جولد، بالشراكة مع شركة بوبليك جولد الماليزية المتخصصة بالحلول الذهبية الرقمية، عن الجهاز الجديد خلال 2025 في ذا بالم، في خطوة تعزّز دور في صياغة مستقبل سوق عالمياً.ويتيح الجهاز، الذي سيبدأ تشغيله في برج بمركز دبي للسلع المتعددة، شراء السبائك على مدار الساعة عبر منظومة دفع رقمية تشمل البطاقات والمحافظ الإلكترونية، مع أكثر من 70 تصميماً من سبائك الذهب والفضة. كما يمكّن المستخدمين من سحب السبائك مباشرة من حساباتهم الرقمية، على أن تُضاف لاحقاً خدمات مثل استلام الطلبات إلكترونياً وتحويل العملات المشفّرة واسترجاع الذهب المرمّز من الخزائن الآمنة.وتخطّط الإمارات جولد وبوبليك جولد لنشر 35 إلى 40 جهازاً في مختلف المناطق خلال عام 2026، لبناء أكبر شبكة صرّاف ذهبي في المنطقة، مع الالتزام بمعايير الجودة المعتمدة في الدولة.ويأتي هذا التطور في إطار تعزيز البنية الرقمية لقطاع الذهب، بما ينسجم مع رؤية الإمارات في دعم اقتصاد الابتكار وتوفير حلول أسرع وأكثر أماناً للجيل الجديد من المستثمرين.