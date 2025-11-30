Advertisement

إقتصاد

أكثر من 70 تصميماً… الإمارات تبني أكبر شبكة "صرافات ذهبية" في المنطقة

Lebanon 24
30-11-2025 | 10:12
A-
A+
Doc-P-1448929-639001195303377051.jpg
Doc-P-1448929-639001195303377051.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت دولة الإمارات أول جهاز صراف ذهبي يعمل بتقنيات الفنتك على مستوى العالم، وفق ما أعلنت صحيفة "البيان".
Advertisement
وكشفت شركة الإمارات جولد، بالشراكة مع شركة بوبليك جولد الماليزية المتخصصة بالحلول الذهبية الرقمية، عن الجهاز الجديد خلال مؤتمر دبي للمعادن الثمينة 2025 في منتجع أتلانتس ذا بالم، في خطوة تعزّز دور الإمارات في صياغة مستقبل سوق الذهب عالمياً.

ويتيح الجهاز، الذي سيبدأ تشغيله في برج الماس بمركز دبي للسلع المتعددة، شراء السبائك على مدار الساعة عبر منظومة دفع رقمية تشمل البطاقات والمحافظ الإلكترونية، مع أكثر من 70 تصميماً من سبائك الذهب والفضة. كما يمكّن المستخدمين من سحب السبائك مباشرة من حساباتهم الرقمية، على أن تُضاف لاحقاً خدمات مثل استلام الطلبات إلكترونياً وتحويل العملات المشفّرة واسترجاع الذهب المرمّز من الخزائن الآمنة.

وتخطّط الإمارات جولد وبوبليك جولد لنشر 35 إلى 40 جهازاً في مختلف المناطق خلال عام 2026، لبناء أكبر شبكة صرّاف ذهبي في المنطقة، مع الالتزام بمعايير الجودة المعتمدة في الدولة.

ويأتي هذا التطور في إطار تعزيز البنية الرقمية لقطاع الذهب، بما ينسجم مع رؤية الإمارات في دعم اقتصاد الابتكار وتوفير حلول أسرع وأكثر أماناً للجيل الجديد من المستثمرين.
مواضيع ذات صلة
"غوغل" تخفض أكثر من 100 وظيفة في أقسام التصميم
lebanon 24
30/11/2025 20:28:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة التجارة الخارجية الإماراتية: دولة الإمارات ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم
lebanon 24
30/11/2025 20:28:38 Lebanon 24 Lebanon 24
شبكة أطباء السودان: وصول أكثر من 640 نازحا من الفاشر لمدينة الدبة بالولاية الشمالية
lebanon 24
30/11/2025 20:28:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب دولة الإمارات: الأوطان تبنى بالسلام والحوار وسلطات بورتسودان هي من استولت على السلطة بالقوة
lebanon 24
30/11/2025 20:28:38 Lebanon 24 Lebanon 24

مؤتمر دبي للمعادن الثمينة

مركز دبي للسلع المتعددة

منتجع أتلانتس

شركة الإمارات

دولة الإمارات

مؤتمر دبي

مركز دبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:00 | 2025-11-30
03:43 | 2025-11-30
00:36 | 2025-11-30
23:11 | 2025-11-29
15:45 | 2025-11-29
15:22 | 2025-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24