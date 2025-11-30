Advertisement

إقتصاد

آبل تتصدر مبيعات الهواتف في الصين بحصة 26%

Lebanon 24
30-11-2025 | 12:00
A-
A+


Doc-P-1448996-639001246810736350.jpg
Doc-P-1448996-639001246810736350.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهرت بيانات صناعية جديدة أن سلسلة آيفون 17 كانت المحرك الرئيسي لنمو مبيعات الهواتف الذكية خلال مهرجان التسوق الصيني "Singles’ Day".
Advertisement
وبحسب تقرير جديد من Counterpoint Research نقلته رويترز، تصدرت آبل مبيعات الهواتف الذكية طوال فترة مهرجان يوم العزاب الذي استمر شهراً كاملاً، إذ استحوذت على 26% من إجمالي مبيعات الهواتف في الصين.
 ورغم أن مبيعات السوق ككل ارتفعت بنسبة 3% فقط على أساس سنوي، تؤكد Counterpoint أن مبيعات آيفون وحدها حالت دون تسجيل السوق تراجعاً سنوياً كان سيصل إلى 5%.

وتشير البيانات إلى أن الطلب على طرازات iphone 17 كان قوياً على نحو خاص طوال فترة المهرجان، الذي انتهى في 11 نوفمبر،  ويواصل هذا الأداء تعزيز الاتجاه الإيجابي الذي شهدته آبل في الأشهر الأخيرة، إذ تفوقت تدريجياً على السوق الصينية الأوسع بعد سنوات من تراجع الطلب.

وبحسب شركة البيانات Syntun، بلغت مبيعات يوم العزاب عبر جميع منصات التجارة الإلكترونية الكبرى 1.70 تريليون يوان (240 مليار دولار)، ارتفاعاً من 1.44 تريليون يوان العام الماضي، الذي شهد فترة ترويج أقصر، كانت آبل قد توقعت في أحدث مكالمة لإعلان نتائجها المالية أن تسجل ما قد يكون أقوى ربع سنوي لشهر كانون الأول في تاريخها.

وسجلت هواوي أكبر تراجع بين العلامات الكبرى، إذ انخفضت حصتها السوقية إلى 13% مقارنة بـ17% قبل عام، فيما جاء إطلاق هاتفها الرائد Mate 80 متأخراً عن فترة المهرجان، أما شاومي فاحتفظت بالمركز الثاني بحصة بلغت 17%، رغم تراجع مبيعاتها أيضاً على أساس سنوي نتيجة الإطلاق المبكر لسلسلة Xiaomi 17. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
تقارير: آبل تواجه أسوأ عام في مبيعات هواتف iPhone 16e وiPhone Air
lebanon 24
30/11/2025 20:28:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تفوقت على آبل.. سامسونغ تتصدر قائمة الشركات الأكثر مبيعا للهواتف الذكية
lebanon 24
30/11/2025 20:28:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين عن مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان: سنفعل ما يلزم للدفاع عن سيادتنا
lebanon 24
30/11/2025 20:28:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تحديث watchOS 26 من آبل.. هذا ما يتضمنه
lebanon 24
30/11/2025 20:28:45 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

تكنولوجيا وعلوم

بعد سنوات

سنوات من

الصينية

الرئيسي

رويترز

جان يو

iphone

بالمر

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:12 | 2025-11-30
03:43 | 2025-11-30
00:36 | 2025-11-30
23:11 | 2025-11-29
15:45 | 2025-11-29
15:22 | 2025-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24