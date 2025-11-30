آبل تتصدر مبيعات الهواتف في الصين بحصة 26%

Advertisement

أظهرت بيانات صناعية جديدة أن سلسلة آيفون 17 كانت المحرك لنمو مبيعات الهواتف الذكية خلال مهرجان التسوق الصيني "Singles’ Day".وبحسب تقرير جديد من Counterpoint Research نقلته ، تصدرت آبل مبيعات الهواتف الذكية طوال فترة مهرجان يوم العزاب الذي استمر شهراً كاملاً، إذ استحوذت على 26% من إجمالي مبيعات الهواتف في .ورغم أن مبيعات السوق ككل ارتفعت بنسبة 3% فقط على أساس سنوي، تؤكد Counterpoint أن مبيعات آيفون وحدها حالت دون تسجيل السوق تراجعاً سنوياً كان سيصل إلى 5%.وتشير البيانات إلى أن الطلب على طرازات 17 كان قوياً على نحو خاص طوال فترة المهرجان، الذي انتهى في 11 نوفمبر، ويواصل هذا الأداء تعزيز الاتجاه الإيجابي الذي شهدته آبل في الأشهر الأخيرة، إذ تفوقت تدريجياً على السوق الأوسع من تراجع الطلب.وبحسب شركة البيانات Syntun، بلغت مبيعات يوم العزاب عبر جميع منصات التجارة الإلكترونية الكبرى 1.70 تريليون يوان (240 مليار دولار)، ارتفاعاً من 1.44 تريليون يوان العام الماضي، الذي شهد فترة ترويج أقصر، كانت آبل قد توقعت في أحدث مكالمة لإعلان نتائجها المالية أن تسجل ما قد يكون أقوى ربع سنوي لشهر كانون الأول في تاريخها.وسجلت أكبر تراجع بين العلامات الكبرى، إذ انخفضت حصتها السوقية إلى 13% مقارنة بـ17% قبل عام، فيما جاء إطلاق هاتفها الرائد Mate 80 متأخراً عن فترة المهرجان، أما شاومي فاحتفظت بالمركز الثاني بحصة بلغت 17%، رغم تراجع مبيعاتها أيضاً على أساس سنوي نتيجة الإطلاق المبكر لسلسلة Xiaomi 17. (اليوم السابع)