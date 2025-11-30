مصر تثير شهية المستثمرين بطرح عملاق من الصكوك السيادية

Advertisement

يطرح غدا الاثنين 1 كانون الأول ثالث إصدار من الصكوك السيادية الإسلامية بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، وذلك نيابة عن .ويأتي هذا الطرح الجديد للصكوك السيادية الإسلامية في مصر في إطار خطة طموحة لجمع 20 مليار جنيه من خلال هذا النوع من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية قبل نهاية العام الجاري.ومن المقرر أن يشهد شهر كانون الأول ثلاثة عطاءات صكوك بإجمالي 14 مليار جنيه، ليضاف إليها 6 مليارات جنيه تم طرحها وبيعها بالكامل في تشرين الثاني الماضي، وبذلك يكون إجمالي ما جمعته الدولة من صكوك سيادية خلال شهرين فقط 20 مليار جنيه.وتعد الصكوك السيادية هي أول أوراق مالية إسلامية تصدرها حكومة مصر في تاريخها، وبدأت فعليا في شباط 2023 بإصدار دولاري بقيمة 1.5 مليار دولار ناجح. (روسيا اليوم)