إقتصاد
بفعل خطة أوبك+ للإنتاج.. ارتفاع في أسعار النفط
Lebanon 24
01-12-2025
|
00:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار
النفط
بنسبة تصل إلى 1.5% اليوم الاثنين بعد أن أعاد تحالف "أوبك+" أمس التأكيد على خطة لوقف زيادة الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل، واحتمال اتخاذ
الولايات المتحدة
إجراءات ضد
فنزويلا
، المنتجة للنفط، الذي أدى إلى إثارة القلق في السوق.
قلصت العقود الآجلة لخام برنت المكاسب التي حققتها في وقت سابق من الجلسة لتستقر عند 62.99 دولار للبرميل أو ما يعادل 98.0% بحلول الساعة 00:52 بتوقيت غرينتش. وبلغ سعر خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 59.12 دولار مرتفعا 57 سنتا أو 0.99%.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في البداية على تعليق الإنتاج في أوائل تشرين الثاني، مما أبطأ الجهود المبذولة لاستعادة حصة السوق وسط مخاوف من وفرة المعروض.
