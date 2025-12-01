بفعل خطة أوبك+ للإنتاج.. ارتفاع في أسعار النفط

Advertisement

ارتفعت أسعار بنسبة تصل إلى 1.5% اليوم الاثنين بعد أن أعاد تحالف "أوبك+" أمس التأكيد على خطة لوقف زيادة الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل، واحتمال اتخاذ إجراءات ضد ، المنتجة للنفط، الذي أدى إلى إثارة القلق في السوق.قلصت العقود الآجلة لخام برنت المكاسب التي حققتها في وقت سابق من الجلسة لتستقر عند 62.99 دولار للبرميل أو ما يعادل 98.0% بحلول الساعة 00:52 بتوقيت غرينتش. وبلغ سعر خام غرب الوسيط الأميركي 59.12 دولار مرتفعا 57 سنتا أو 0.99%.واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في البداية على تعليق الإنتاج في أوائل تشرين الثاني، مما أبطأ الجهود المبذولة لاستعادة حصة السوق وسط مخاوف من وفرة المعروض.