إقتصاد

بفعل جني الأرباح.. الذهب يتراجع عن أعلى مستوى له في 3 أسابيع

Lebanon 24
01-12-2025 | 00:48
Doc-P-1449146-639001704277624586.webp
Doc-P-1449146-639001704277624586.webp photos 0
تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع تقريبا، حيث عمد المستثمرون إلى جني الأرباح وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في وقت لاحق من هذا الشهر بينما سجلت الفضة مستوى قياسيا مرتفعا.
انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2% مسجلا 4221.68 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:09 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 13 نوفمبر/تشرين الثاني يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنحو 0.2% إلى 4261.60 دولار للأونصة، وفقاً لوكالة "رويترز".
رويترز

غرين

زايد

سابي

تشري

