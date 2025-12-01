Advertisement

إقتصاد

هبوط تاريخي لأسعار الدواجن وبيض المائدة في مصر

Lebanon 24
01-12-2025 | 01:20
A-
A+
Doc-P-1449150-639001705803710427.webp
Doc-P-1449150-639001705803710427.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انخفضت أسعار الدواجن ومنتجاتها في مصر بنهاية نوفمبر 2025 إلى أدنى مستوى لها خلال مدة تقترب من 3 أعوام، مدفوعة بزيادة كبيرة في المعروض وفقاً لمصادر تحدثت لـ "العربية Business".

سجلت أسعار الدواجن من أرض المزرعة أدنى مستوى في 33 شهراً، وتحديداً منذ مارس 2023، ليتراوح سعر الكيلو بين 52 و59 جنيهاً - بحسب الوزن، متراجعة بما يزيد على 43% مقارنة بأعلى سعر تاريخي سجلته مطلع العام الحالي عند 97 جنيهاً للكيلو من أرض المزرعة.
Advertisement

بينما بلغت أسعار بيض المائدة أقل مستوى لها في أكثر من عامين ونصف العام تقريباً، ليتراوح سعر الطبق حالياً من أرض المزرعة بين 105-110 جنيهات، منخفضاً بما يزيد على 33% مقارنة بأعلى سعر تاريخي سجله فوق 160 جنيهاً في بداية العام الحالي.
وتزيد أسعار الدواجن بما يتراوح بين 10 و15 جنيهاً في الكيلو فوق أسعار أرض المزرعة، في المحلات ومنافذ البيع المستهلكين، ويرتفع سعر طبق البيض بالقيمة نفسها أيضاً.

وتنتج مصر نحو 1.5 مليار طائر تسمين سنوياً، وما يربو على 15 ملياًر بيضة مائدة، بحسب بيانات اتحاد منتجي الدواجن.
مواضيع ذات صلة
نقابة الدواجن تحذر من انهيار الصناعة اللبنانية وبطرس يعلن متابعة الحلول
lebanon 24
01/12/2025 09:40:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بلغاريا تتصدر أوروبا في ارتفاع أسعار العقارات: قفزة تاريخية بنسبة 16.5%
lebanon 24
01/12/2025 09:40:17 Lebanon 24 Lebanon 24
شقير و"النقابة اللبنانية للدواجن": لحماية الصناعة الوطنية
lebanon 24
01/12/2025 09:40:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مع هبوط الأسواق وارتفاع المخزونات الأميركية.. تراجع في أسعار النفط
lebanon 24
01/12/2025 09:40:17 Lebanon 24 Lebanon 24

بيرة

مارس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
01:30 | 2025-12-01
00:48 | 2025-12-01
00:15 | 2025-12-01
23:00 | 2025-11-30
15:00 | 2025-11-30
12:00 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24