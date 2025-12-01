هبوط تاريخي لأسعار الدواجن وبيض المائدة في مصر

Advertisement

انخفضت أسعار الدواجن ومنتجاتها في مصر بنهاية نوفمبر 2025 إلى أدنى مستوى لها خلال مدة تقترب من 3 أعوام، مدفوعة بزيادة كبيرة في المعروض وفقاً لمصادر تحدثت لـ "العربية Business".سجلت أسعار الدواجن من أرض المزرعة أدنى مستوى في 33 شهراً، وتحديداً منذ 2023، ليتراوح سعر الكيلو بين 52 و59 جنيهاً - بحسب الوزن، متراجعة بما يزيد على 43% مقارنة بأعلى سعر تاريخي سجلته مطلع العام الحالي عند 97 جنيهاً للكيلو من أرض المزرعة.بينما بلغت أسعار بيض المائدة أقل مستوى لها في أكثر من عامين ونصف العام تقريباً، ليتراوح سعر الطبق حالياً من أرض المزرعة بين 105-110 جنيهات، منخفضاً بما يزيد على 33% مقارنة بأعلى سعر تاريخي سجله فوق 160 جنيهاً في بداية العام الحالي.