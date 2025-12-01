الين يرتفع بعد تصريحات محافظ بنك اليابان والدولار يتراجع

Advertisement

ارتفع الين الياباني اليوم الاثنين، مدعوما بتصريحات محافظ الذي ترك الباب مفتوحا أمام رفع أسعار الفائدة في المدى القريب، بينما بدأ الدولار الشهر بتراجع مع تزايد توقعات المستثمرين بخفض سعر الفائدة الأميركية هذا الشهر.قدّم أويدا اليوم نظرة أكثر تفاؤلا للاقتصاد الياباني، وقال إن سيدرس "إيجابيات وسلبيات" رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في كانون الأول، فيما اعتبره المشاركون في السوق نبرة متشددة من المحافظ.ساعد ذلك العملة على مواصلة مكاسبها، حيث ارتفعت بنسبة 0.4% لتصل إلى أعلى مستوى لها في الجلسة عند 155.49 مقابل الدولار.