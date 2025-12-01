Advertisement

إقتصاد

الين يرتفع بعد تصريحات محافظ بنك اليابان والدولار يتراجع

Lebanon 24
01-12-2025 | 01:30
ارتفع الين الياباني اليوم الاثنين، مدعوما بتصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا الذي ترك الباب مفتوحا أمام رفع أسعار الفائدة في المدى القريب، بينما بدأ الدولار الشهر بتراجع مع تزايد توقعات المستثمرين بخفض سعر الفائدة الأميركية هذا الشهر.
قدّم أويدا اليوم نظرة أكثر تفاؤلا للاقتصاد الياباني، وقال إن البنك المركزي سيدرس "إيجابيات وسلبيات" رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في كانون الأول، فيما اعتبره المشاركون في السوق نبرة متشددة من المحافظ.

ساعد ذلك العملة اليابانية على مواصلة مكاسبها، حيث ارتفعت بنسبة 0.4% لتصل إلى أعلى مستوى لها في الجلسة عند 155.49 مقابل الدولار.
