رهانات جامحة على الذهب.. وتوقعات بوصوله إلى 5 آلاف دولار خلال عام

الرحلة الصعودية للذهب لم تكن عادية؛ فقد قفزت الأسعار منذ بداية العام بنسبة 58.6%، واخترقت حاجز 4 آلاف دولار لأول مرة في تاريخها في الثامن من تشرين الاول.



وبحسب الذي أجري بين 12 و14 تشرين الثاني، فإن 36% من المستثمرين يتوقعون استمرار الزخم ليصل الذهب إلى ما فوق 5 آلاف دولار خلال العام المقبل، فيما يرى 33% آخرون أن الأسعار ستتراوح بين 4500 و5000 دولار. أما المتشائمون فكانوا أقلية؛ إذ لم تتجاوز نسبتهم 5% ممن رجحوا تراجع الأسعار إلى ما بين 3500 و4000 دولار، بحسب ما نقلته شبكة "CNBC". كتب موقع "العربية": يواصل سباقه القياسي هذا العام، وسط توقعات متزايدة بأن يطرق أبواب مستويات غير مسبوقة. أحدث استطلاع أجرته " " على أكثر من 900 مستثمر مؤسسي كشف أن النسبة الأكبر منهم تراهن على وصول المعدن الأصفر إلى 5 آلاف دولار للأونصة بحلول نهاية 2026.الرحلة الصعودية للذهب لم تكن عادية؛ فقد قفزت الأسعار منذ بداية العام بنسبة 58.6%، واخترقت حاجز 4 آلاف دولار لأول مرة في تاريخها في الثامن من تشرين الاول.وبحسب الذي أجري بين 12 و14 تشرين الثاني، فإن 36% من المستثمرين يتوقعون استمرار الزخم ليصل الذهب إلى ما فوق 5 آلاف دولار خلال العام المقبل، فيما يرى 33% آخرون أن الأسعار ستتراوح بين 4500 و5000 دولار. أما المتشائمون فكانوا أقلية؛ إذ لم تتجاوز نسبتهم 5% ممن رجحوا تراجع الأسعار إلى ما بين 3500 و4000 دولار، بحسب ما نقلته شبكة "CNBC".

الجمعة الماضية، عززت الآمال بخفض الفائدة من جانب الاحتياطي موجة الصعود، ليرتفع الذهب الفوري بنسبة 0.45% إلى 4175.50 دولار، فيما صعدت العقود الآجلة 0.53% إلى 4187.40 دولار.



أظهر الاستطلاع أن 38% من المستثمرين يعزون الارتفاع إلى مشتريات البنوك المركزية، بينما أشار 27% إلى المخاوف المالية. ويبدو أن الجميع، من المستثمرين الأفراد إلى صناديق التحوط، لجأوا إلى الذهب هذا العام كملاذ آمن في مواجهة التضخم، التوترات الجيوسياسية، وتراجع الدولار.



البنوك المركزية العالمية بدورها كثفت مشترياتها، مدفوعة بسيولة الذهب العالية، وانعدام مخاطر التخلف عن السداد، وحياده كأصل احتياطي.



رهانات على

قال كبير استراتيجيي السوق في "بلولاين فيوتشرز" فيل ستريبل، إن موجة الصعود ستستمر حتى 2026، مضيفاً أن التباطؤ الاقتصادي العالمي وتنامي الضغوط التضخمية يدعمان المعدن النفيس.



بينما لا يكتفي المستثمرون بشراء الذهب نفسه، إذ يتجهون أيضاً إلى أسهم شركات التعدين.



كشف ستيفن يو من "Blue Whale Capital" عن رهانه على شركة "نيومونت" -أكبر منتج للذهب في العالم - فيما فاجأ كارسون بلوك، مؤسس "Muddy Waters Capital"، الأسواق بإعلان استثمار طويل الأجل في شركة التعدين الكندية "سنولاين غولد"، معتبراً إياها هدفاً محتملاً للاستحواذ وسط موجة اندماجات متصاعدة في القطاع.