إقتصاد

مفاجأة.. هبوط حاد في البيتكوين وسط مخاوف المستثمرين

Lebanon 24
01-12-2025 | 06:51
سجلت عملة بتكوين تراجعًا حادًا مجددًا إلى ما دون 90 ألف دولار خلال تعاملات يوم الاثنين، مستمرة في خسائرها بعد أكبر انخفاض شهري منذ انهيار سوق العملات الرقمية عام 2021، في ظل تجدد حالة العزوف عن المخاطرة التي دفعت المستثمرين للابتعاد عن الأسهم والأصول المشفرة.
وانخفضت أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة 6.1% خلال التداولات، وبحلول الساعة 09:42 بتوقيت غرينتش، سجلت تراجعًا بنحو 5% إلى 86,754 دولارًا، متجهة نحو أكبر انخفاض يومي منذ أوائل تشرين الثاني، ومتقاربة مع أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر عند 80,553 دولارًا الذي سجّلته الشهر الماضي.
