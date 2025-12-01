مفاجأة.. هبوط حاد في البيتكوين وسط مخاوف المستثمرين

Advertisement

وانخفضت أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة 6.1% خلال التداولات، وبحلول الساعة 09:42 بتوقيت غرينتش، سجلت تراجعًا بنحو 5% إلى 86,754 دولارًا، متجهة نحو أكبر انخفاض يومي منذ أوائل تشرين الثاني، ومتقاربة مع أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر عند 80,553 دولارًا الذي سجّلته الشهر الماضي.