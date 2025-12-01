21
مفاجأة.. هبوط حاد في البيتكوين وسط مخاوف المستثمرين
Lebanon 24
سجلت عملة بتكوين تراجعًا حادًا مجددًا إلى ما دون 90 ألف دولار خلال تعاملات يوم الاثنين، مستمرة في خسائرها بعد أكبر انخفاض شهري منذ انهيار سوق العملات الرقمية عام 2021، في ظل تجدد حالة العزوف عن المخاطرة التي دفعت المستثمرين للابتعاد عن الأسهم والأصول المشفرة.
وانخفضت أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة 6.1% خلال التداولات، وبحلول الساعة 09:42 بتوقيت غرينتش، سجلت تراجعًا بنحو 5% إلى 86,754 دولارًا، متجهة نحو أكبر انخفاض يومي منذ أوائل تشرين الثاني، ومتقاربة مع أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر عند 80,553 دولارًا الذي سجّلته الشهر الماضي.
