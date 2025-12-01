ترامب: راضون تمامًا عن نتائج عملنا في سوريا

Advertisement

أعرب الرئيس الأميركي، ، اليوم الاثنين، عن رضا بلاده الكامل بالنسبة للنتائج التي تحققت، بفضل العمل الجاد والعزيمة، في .وأضاف عبر منصته "تروث سوشيال"، أن تبذل كل ما في وسعها لضمان استمرار الحكومة في القيام بما هو مقصود، وهو أمر جوهري، من أجل بناء دولة حقيقية ومزدهرة.كما لفت إلى أنه من الأمور التي ساعدت السوريين كثيرا، كان إنهاء القاسية والمؤلمة، قائلاً: "أعتقد أن سوريا وقيادتها وشعبها قد قدروا ذلك حقا".وشدد على أنه من المهم جدا أن تحافظ على حوار قوي وحقيقي مع سوريا، وألا يحدث أي شيء من شأنه أن يتعارض مع تطور سوريا إلى دولة مزدهرة.أيضاً رأى أن الرئيس السوري الجديد، ، يعمل بجد لضمان حدوث أمور جيدة، وأن تتمتع كل من سوريا وإسرائيل بعلاقة طويلة ومزدهرة معا.وأعلن أن هذه فرصة تاريخية، وتضيف إلى النجاح الذي تحقق بالفعل، من أجل السلام في ، وفق كلامه.