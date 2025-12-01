Advertisement

إقتصاد

ترامب: راضون تمامًا عن نتائج عملنا في سوريا

Lebanon 24
01-12-2025 | 11:50
أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن رضا بلاده الكامل بالنسبة للنتائج التي تحققت، بفضل العمل الجاد والعزيمة، في سوريا.
وأضاف عبر منصته "تروث سوشيال"، أن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لضمان استمرار الحكومة السورية في القيام بما هو مقصود، وهو أمر جوهري، من أجل بناء دولة حقيقية ومزدهرة.

كما لفت إلى أنه من الأمور التي ساعدت السوريين كثيرا، كان إنهاء العقوبات القاسية والمؤلمة، قائلاً: "أعتقد أن سوريا وقيادتها وشعبها قد قدروا ذلك حقا".

وشدد على أنه من المهم جدا أن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وحقيقي مع سوريا، وألا يحدث أي شيء من شأنه أن يتعارض مع تطور سوريا إلى دولة مزدهرة.

أيضاً رأى أن الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، يعمل بجد لضمان حدوث أمور جيدة، وأن تتمتع كل من سوريا وإسرائيل بعلاقة طويلة ومزدهرة معا.

وأعلن أن هذه فرصة تاريخية، وتضيف إلى النجاح الذي تحقق بالفعل، من أجل السلام في الشرق الأوسط، وفق كلامه.
