الريال الإيراني ينهار… وأدنى مستوى في تاريخ البلاد

سجّل أدنى مستوى في تاريخه، مستقراً عند 1.19 مليون مقابل الدولار في السوق غير الرسمية، وفق مواقع متخصصة بمتابعة سعر الصرف. وتعيش مرحلة تضخم مرتفع بلغ 38.9% بحسب رئيس محمد فرزين، فيما تواصل العملة خسارة قيمتها بسرعة.

Advertisement

ففي أيلول وتشرين الأول 2025 وصل سعر الدولار إلى 1.17 مليون ريال، بعدما كان يقارب 50 ألف ريال فقط قبل انسحاب من عام 2018.



وفي نهاية تشرين الثاني، أصدر مسعود بزشكيان مرسوماً يقضي بإعادة تقييم العملة، مع الإبقاء على الريال كعملة وطنية. أما المقترحات المتعلقة باعتماد التومان فلم تحصل على دعم رسمي. وبموجب الخطة، سيتكوّن الريال الجديد من 100 كيران، وهو اسم تاريخي لعملة كانت متداولة في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.



وسيمتدّ الانتقال إلى الأوراق النقدية الجديدة لثلاث سنوات، مع السماح باستخدام العملة القديمة خلال الفترة نفسها. ويلزم القانون البنك المركزي ببدء تنفيذ خطة التحوّل خلال عامين من تاريخ سريانها.



وفي تصريحات سابقة لعضو اللجنة الاقتصادية في فريد موسوي، أوضح أنّ إعادة تقييم العملة تهدف إلى خفض كلفة طباعة النقد وتسهيل المعاملات، مشيراً إلى أن تأثير الإصلاح على حياة الإيرانيين سيكون تدريجياً، وأن مفعوله النفسي سيظهر أسرع من أثره الاقتصادي. كما أكد أنّ الحكومة خصّصت الفترة اللازمة لضمان نشر العملة الجديدة في مختلف أنحاء البلاد.



(نوفوستي)



