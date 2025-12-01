19
إقتصاد
الريال الإيراني ينهار… وأدنى مستوى في تاريخ البلاد
Lebanon 24
01-12-2025
|
12:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل
الريال
الإيراني
أدنى مستوى في تاريخه، مستقراً عند 1.19 مليون
ريال
مقابل الدولار في السوق غير الرسمية، وفق مواقع متخصصة بمتابعة سعر الصرف. وتعيش
إيران
مرحلة تضخم مرتفع بلغ 38.9% بحسب رئيس
البنك المركزي
محمد فرزين، فيما تواصل العملة خسارة قيمتها بسرعة.
ففي أيلول وتشرين الأول 2025 وصل سعر الدولار إلى 1.17 مليون ريال، بعدما كان يقارب 50 ألف ريال فقط قبل انسحاب
واشنطن
من
الاتفاق النووي
عام 2018.
وفي نهاية تشرين الثاني، أصدر
الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان مرسوماً يقضي بإعادة تقييم العملة، مع الإبقاء على الريال كعملة وطنية. أما المقترحات المتعلقة باعتماد التومان فلم تحصل على دعم رسمي. وبموجب الخطة، سيتكوّن الريال الجديد من 100 كيران، وهو اسم تاريخي لعملة كانت متداولة في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.
وسيمتدّ الانتقال إلى الأوراق النقدية الجديدة لثلاث سنوات، مع السماح باستخدام العملة القديمة خلال الفترة نفسها. ويلزم القانون البنك المركزي ببدء تنفيذ خطة التحوّل خلال عامين من تاريخ سريانها.
وفي تصريحات سابقة لعضو اللجنة الاقتصادية في
البرلمان
فريد موسوي، أوضح أنّ إعادة تقييم العملة تهدف إلى خفض كلفة طباعة النقد وتسهيل المعاملات، مشيراً إلى أن تأثير الإصلاح على حياة الإيرانيين سيكون تدريجياً، وأن مفعوله النفسي سيظهر أسرع من أثره الاقتصادي. كما أكد أنّ الحكومة خصّصت الفترة اللازمة لضمان نشر العملة الجديدة في مختلف أنحاء البلاد.
(نوفوستي)
