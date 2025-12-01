Advertisement

إقتصاد

شركات الشحن تتجه إلى إفريقيا… أرباح تنهار وأسعار ترتفع

Lebanon 24
01-12-2025 | 23:00
Doc-P-1449584-639002173030644683.webp
Doc-P-1449584-639002173030644683.webp photos 0
مع تراجع أرباح شركات الشحن العالمية بفعل انخفاض الأسعار وتصاعد التوترات الجيوسياسية، تتحول إفريقيا جنوب الصحراء إلى سوق جذابة لعمالقة القطاع مثل CMA CGM وMaersk وMSC.

فبينما انخفضت أرباح CMA CGM في الربع الثالث من 2025 بنسبة 72.6% إلى 749 مليون دولار، وتراجعت أرباح Maersk إلى 1.3 مليار دولار، تبقى إفريقيا من بين المسارات القليلة التي توفر أسعار شحن مرتفعة. فتكلفة نقل حاوية من الصين إلى لاغوس تبلغ 5000 دولار، وإلى داكار 4500 دولار، وهي تقريباً ضعف أسعار المسارات المتجهة نحو أوروبا وأميركا الشمالية.
ورغم أن القارة لا تمثل سوى أقل من 8% من صادرات الحاويات العالمية، فإنها سوق ديناميكية، مدفوعة بارتفاع صادرات الصين إلى إفريقيا بنسبة 25% في الأشهر التسعة الأولى من 2025. ويحتفظ الساحل الغربي بمكانته كمركز رئيسي للنقل الأوروبي رغم حضور الشركات الصينية.

وتعزز هذه الحركة توقعات صندوق النقد الدولي بنمو اقتصادي يبلغ 4.1% في 2025 و4.4% في 2026 في غرب إفريقيا.

وتستثمر شركات الشحن في البنية التحتية لتعزيز الربحية:
CMA CGM دخلت شراكات لتشغيل محطات جديدة في الكونغو والمغرب، وMSC استحوذت على 16 محطة في إفريقيا ضمن صفقة بولوري بقيمة 5.7 مليارات دولار. كما تسمح موانئ المياه العميقة باستقبال سفن عملاقة، مثل رسوّ سفينة “MSC تركيا” بسعة 24 ألف حاوية في كريبي بالكاميرون.

ورغم بعض الانتكاسات، مثل تعليق MSC للنقل البري إلى مالي، تبقى إفريقيا سوقاً قوية الجاذبية، بفضل أسعار مرتفعة وطلب مستمر وتطوير سريع للبنية التحتية.

