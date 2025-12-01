شركات الشحن تتجه إلى إفريقيا… أرباح تنهار وأسعار ترتفع

Advertisement

مع تراجع أرباح شركات الشحن العالمية بفعل انخفاض الأسعار وتصاعد التوترات الجيوسياسية، تتحول إفريقيا جنوب الصحراء إلى سوق جذابة لعمالقة القطاع مثل CMA CGM وMaersk وMSC.فبينما انخفضت أرباح CMA CGM في الربع الثالث من 2025 بنسبة 72.6% إلى 749 مليون دولار، وتراجعت أرباح Maersk إلى 1.3 مليار دولار، تبقى إفريقيا من بين المسارات القليلة التي توفر أسعار شحن مرتفعة. فتكلفة نقل حاوية من إلى لاغوس تبلغ 5000 دولار، وإلى داكار 4500 دولار، وهي تقريباً ضعف أسعار المسارات المتجهة نحو وأميركا الشمالية.ورغم أن القارة لا تمثل سوى أقل من 8% من صادرات الحاويات العالمية، فإنها سوق ديناميكية، مدفوعة بارتفاع صادرات الصين إلى إفريقيا بنسبة 25% في الأشهر التسعة الأولى من 2025. ويحتفظ الساحل بمكانته كمركز رئيسي للنقل رغم حضور الشركات .وتعزز هذه الحركة توقعات بنمو اقتصادي يبلغ 4.1% في 2025 و4.4% في 2026 في غرب إفريقيا.وتستثمر شركات الشحن في البنية التحتية لتعزيز الربحية: