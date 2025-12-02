Advertisement

إقتصاد

ارتفاع أسعار النفط

Lebanon 24
02-12-2025 | 01:18
A-
A+
Doc-P-1449743-639002603358499828.webp
Doc-P-1449743-639002603358499828.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي مع تقييم المتعاملين في السوق للمخاطر الناجمة عن هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على مواقع روسية للطاقة فضلا عن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا.
Advertisement

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنت أو 0.2% إلى 3.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا أو 0.3% إلى 59.50 دولار للبرميل، وفقاً لوكالة "رويترز".

وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 1% أمس الاثنين.
مواضيع ذات صلة
وزير النفط الكويتي يتوقع ارتفاع أسعار النفط بعد العقوبات الأميركية على شركات روسية
lebanon 24
02/12/2025 09:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلومبرغ": ارتفاع أسعار النفط بعد فرض عقوبات أميركية على روسيا
lebanon 24
02/12/2025 09:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلومبرغ": ارتفاع أسعار النفط بعد فرض عقوبات أميركية على روسيا
lebanon 24
02/12/2025 09:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد توصل أميركا والصين إلى إطار لاتفاق تجاري.. ارتفاع اسعار النفط
lebanon 24
02/12/2025 09:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وارتفع خام

خام برنت

فنزويلا

رويترز

تكساس

غرين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
01:22 | 2025-12-02
01:19 | 2025-12-02
23:37 | 2025-12-01
23:00 | 2025-12-01
16:20 | 2025-12-01
16:00 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24