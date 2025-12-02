22
ارتفاع أسعار النفط
ارتفعت أسعار
النفط
في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي مع تقييم المتعاملين في السوق للمخاطر الناجمة عن هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على مواقع روسية للطاقة فضلا عن تصاعد التوتر بين
الولايات المتحدة
وفنزويلا.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنت أو 0.2% إلى 3.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش.
وارتفع خام
غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 18 سنتا أو 0.3% إلى 59.50 دولار للبرميل، وفقاً لوكالة "
رويترز
".
وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 1% أمس الاثنين.
