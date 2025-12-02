ارتفاع أسعار النفط

Advertisement

ارتفعت أسعار في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي مع تقييم المتعاملين في السوق للمخاطر الناجمة عن هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على مواقع روسية للطاقة فضلا عن تصاعد التوتر بين وفنزويلا.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنت أو 0.2% إلى 3.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش. غرب الوسيط الأميركي 18 سنتا أو 0.3% إلى 59.50 دولار للبرميل، وفقاً لوكالة " ".وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 1% أمس الاثنين.