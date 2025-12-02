بيتكوين تسجل أسوأ أداء يومي لها

Advertisement

انخفضت عملتا "بيتكوين" و"إيثريوم" بشكل حاد يوم الاثنين، مع استئناف موجة البيع الأخيرة في العملات الرقمية.وصل سعر بيتكوين إلى مستويات أدنى من 86 ألف دولار، بانخفاض قدره 6%. وانخفضت إيثريوم بنسبة 8.4% لتصل إلى 2,776.39 دولاراً أميركياً.انخفضت بأكثر من 9%، وهبطت آخر مرة عند أقل من 125 دولاراً أميركياً، بينما سجلت عملات رقمية أخرى، تخضع لرقابة مشددة، انخفاضاً أيضاً.في ، أدى بيان صادر عن بنك الشعب الصيني يوم السبت، يحذر من أنشطة غير قانونية تتعلق بالعملات الرقمية، إلى زيادة الضغط على أسهم الشركات المرتبطة بالأصول الرقمية المدرجة في بورصة ، والتي تراجعت خلال جلسة يوم الاثنين، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC".