إقتصاد

بيتكوين تسجل أسوأ أداء يومي لها

Lebanon 24
02-12-2025 | 01:19
انخفضت عملتا "بيتكوين" و"إيثريوم" بشكل حاد يوم الاثنين، مع استئناف موجة البيع الأخيرة في العملات الرقمية.

وصل سعر بيتكوين إلى مستويات أدنى من 86 ألف دولار، بانخفاض قدره 6%. وانخفضت إيثريوم بنسبة 8.4% لتصل إلى 2,776.39 دولاراً أميركياً.
انخفضت عملة سولانا بأكثر من 9%، وهبطت آخر مرة عند أقل من 125 دولاراً أميركياً، بينما سجلت عملات رقمية أخرى، تخضع لرقابة مشددة، انخفاضاً أيضاً.

في آسيا، أدى بيان صادر عن بنك الشعب الصيني يوم السبت، يحذر من أنشطة غير قانونية تتعلق بالعملات الرقمية، إلى زيادة الضغط على أسهم الشركات المرتبطة بالأصول الرقمية المدرجة في بورصة هونغ كونغ، والتي تراجعت خلال جلسة يوم الاثنين، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC".
