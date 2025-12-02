Advertisement

إقتصاد

مع جني المستثمرين للأرباح.. تراجع أسعار الذهب عالمياً

Lebanon 24
02-12-2025 | 01:22
A-
A+
Doc-P-1449749-639002606648919006.webp
Doc-P-1449749-639002606648919006.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انخفض الذهب في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء بعد أن لامس أعلى مستوى له في 6 أسابيع في الجلسة السابقة وسط عمليات جني أرباح من جانب المستثمرين الذين يترقبون أيضا تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبيانات اقتصادية مهمة قد تُشير إلى خفض أسعار الفائدة.
Advertisement

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4222.93 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:24 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أمس الاثنين أعلى مستوى له منذ 21 تشرين الأول.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.4% إلى 4256.30 دولار، وفقاً لوكالة "رويترز".
مواضيع ذات صلة
مع ارتفاع الدولار.. تراجع في اسعار الذهب
lebanon 24
02/12/2025 09:49:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مع تراجع التوترات العالمية.. تراجع في أسعار النفط
lebanon 24
02/12/2025 09:49:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مع ارتفاع الدولار وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة.. تراجع في أسعار الذهب
lebanon 24
02/12/2025 09:49:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع كبير في أسعار الذهب
lebanon 24
02/12/2025 09:49:45 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الاحتياطي الاتحادي

البنك المركزي

رويترز

غرين

سابي

تشري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
01:19 | 2025-12-02
01:18 | 2025-12-02
23:37 | 2025-12-01
23:00 | 2025-12-01
16:20 | 2025-12-01
16:00 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24