إقتصاد
مع جني المستثمرين للأرباح.. تراجع أسعار الذهب عالمياً
Lebanon 24
02-12-2025
|
01:22
انخفض
الذهب
في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء بعد أن لامس أعلى مستوى له في 6 أسابيع في الجلسة السابقة وسط عمليات جني أرباح من جانب المستثمرين الذين يترقبون أيضا تصريحات رئيس
مجلس الاحتياطي الاتحادي
(البنك المركزي الأميركي) وبيانات اقتصادية مهمة قد تُشير إلى خفض أسعار الفائدة.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4222.93 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:24 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أمس الاثنين أعلى مستوى له منذ 21 تشرين الأول.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.4% إلى 4256.30 دولار، وفقاً لوكالة "
رويترز
".
