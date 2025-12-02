مع جني المستثمرين للأرباح.. تراجع أسعار الذهب عالمياً

Advertisement

انخفض في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء بعد أن لامس أعلى مستوى له في 6 أسابيع في الجلسة السابقة وسط عمليات جني أرباح من جانب المستثمرين الذين يترقبون أيضا تصريحات رئيس (البنك المركزي الأميركي) وبيانات اقتصادية مهمة قد تُشير إلى خفض أسعار الفائدة.وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4222.93 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:24 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أمس الاثنين أعلى مستوى له منذ 21 تشرين الأول.وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.4% إلى 4256.30 دولار، وفقاً لوكالة " ".