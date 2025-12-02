23
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
14
o
بعلبك
3
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
"شي إن" تواجه أزمة في أميركا بسبب سلامة المنتجات
Lebanon 24
02-12-2025
|
04:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
المدعي العام
لولاية
تكساس
الأميركية
كين باكستون
إنه يحقق مع شركة "
شي إن
" لتحديد ما إذا كانت شركة التجزئة لتجارة الأزياء قد انتهكت قانون الولاية فيما يتعلق بممارسات عمل غير أخلاقية وبيع منتجات استهلاكية غير آمنة.
Advertisement
وتزيد تحقيقات
باكستون
الضغوط على "شي إن" التي تورطت في فضيحة الشهر الماضي بعد أن عثرت وكالة مكافحة الاحتيال على المستهلكين بفرنسا على دمى جنسية تشبه الأطفال وأسلحة غير قانونية متاحة للبيع على منصة شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت التي تأسست في
الصين
.
ولم ترد شركة "شي إن" على الفور على طلبات للتعليق على التحقيقات، وفقاً لوكالة "
رويترز
".
مواضيع ذات صلة
الصين تطالب أميركا بحماية إنجازات "تحققت بصعوبة" قبل لقاء شي وترامب
Lebanon 24
الصين تطالب أميركا بحماية إنجازات "تحققت بصعوبة" قبل لقاء شي وترامب
02/12/2025 12:49:53
02/12/2025 12:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مالكة مركز تجميل بعد شكوى عن إصابة بسبب منتجات غير صالحة
Lebanon 24
توقيف مالكة مركز تجميل بعد شكوى عن إصابة بسبب منتجات غير صالحة
02/12/2025 12:49:53
02/12/2025 12:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد "أمازون".. متجرٌ للمنتجات الرخيصة!
Lebanon 24
جديد "أمازون".. متجرٌ للمنتجات الرخيصة!
02/12/2025 12:49:53
02/12/2025 12:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: "نقطتا خلاف" بين أميركا وأوكرانيا بشأن خطة السلام
Lebanon 24
البيت الأبيض: "نقطتا خلاف" بين أميركا وأوكرانيا بشأن خطة السلام
02/12/2025 12:49:53
02/12/2025 12:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
المدعي العام
كين باكستون
كين باك
باكستون
رويترز
إنترنت
تكساس
فرنسا
قد يعجبك أيضاً
مع جني المستثمرين للأرباح.. تراجع أسعار الذهب عالمياً
Lebanon 24
مع جني المستثمرين للأرباح.. تراجع أسعار الذهب عالمياً
01:22 | 2025-12-02
02/12/2025 01:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بيتكوين تسجل أسوأ أداء يومي لها
Lebanon 24
بيتكوين تسجل أسوأ أداء يومي لها
01:19 | 2025-12-02
02/12/2025 01:19:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع أسعار النفط
Lebanon 24
ارتفاع أسعار النفط
01:18 | 2025-12-02
02/12/2025 01:18:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بمليار دولار.. صفقة مبيعات عسكرية أميركية للسعودية
Lebanon 24
بمليار دولار.. صفقة مبيعات عسكرية أميركية للسعودية
23:37 | 2025-12-01
01/12/2025 11:37:09
Lebanon 24
Lebanon 24
شركات الشحن تتجه إلى إفريقيا… أرباح تنهار وأسعار ترتفع
Lebanon 24
شركات الشحن تتجه إلى إفريقيا… أرباح تنهار وأسعار ترتفع
23:00 | 2025-12-01
01/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
12:00 | 2025-12-01
01/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
07:50 | 2025-12-01
01/12/2025 07:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عن احتمال اندلاع حرب جديدة بين حزب الله وإسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطاني
Lebanon 24
عن احتمال اندلاع حرب جديدة بين حزب الله وإسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطاني
10:30 | 2025-12-01
01/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة عربيّة تلقّت تحذيراً من عمليّة إسرائيليّة قريبة ضدّ "حزب الله"... كم ستستمرّ؟
Lebanon 24
دولة عربيّة تلقّت تحذيراً من عمليّة إسرائيليّة قريبة ضدّ "حزب الله"... كم ستستمرّ؟
08:15 | 2025-12-01
01/12/2025 08:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
10:00 | 2025-12-01
01/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
01:22 | 2025-12-02
مع جني المستثمرين للأرباح.. تراجع أسعار الذهب عالمياً
01:19 | 2025-12-02
بيتكوين تسجل أسوأ أداء يومي لها
01:18 | 2025-12-02
ارتفاع أسعار النفط
23:37 | 2025-12-01
بمليار دولار.. صفقة مبيعات عسكرية أميركية للسعودية
23:00 | 2025-12-01
شركات الشحن تتجه إلى إفريقيا… أرباح تنهار وأسعار ترتفع
16:20 | 2025-12-01
السعودية تفتح منافسة لرخص استكشاف المعادن في 5 مناطق استراتيجية
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
02/12/2025 12:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
02/12/2025 12:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
02/12/2025 12:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24