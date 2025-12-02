بورصة تل أبيب تتراجع… قطاع التأمين يسحب المؤشرات إلى الأسفل

تُظهر بورصة تل أبيب
مؤشرات ضعف متراكمة، مع استمرار تراجع مؤشري "تل أبيب 35" و"تل أبيب 125" بنحو 0.5%، وسط ما وصفته صحيفة "كالكاليست" بأنه ضغط واضح ناتج من أداء قطاع التأمين. فقد هبطت شركة كلال 3%، وخسرت مغدال 2% من قيمتها، في انعكاس مباشر لهشاشة القطاع.
وفي سياق الصفقات، أفادت الصحيفة بأن صندوق ألومة للبنية التحتية باع شركة أكسلرا مقابل 500 مليون شيكل (153.2 مليون دولار). الشركة المرتبطة بكابل اتصالات بحري بين إسرائيل
وأوروبا قفز سهمها بنسبة بلغت لاحقاً 21%، إلا أن "كالكاليست" تعتبر هذا الارتفاع ظرفياً، خصوصاً بعد انسحاب بيزك قبل شهرين ونصف من صفقة شراء بقيمة 590 مليون شيكل. وتملك "ألومة" 81.6% من الشركة، مقابل 18.4% لشركة إيلون للتأمين، فيما تدير "أكسلرا" حظيرة خوادم قرب طيرة الكرمل
ومنظومة ألياف ضوئية تصفها الصحيفة بأنها هشّة تشغيلياً.
وتحت ضغط بيئة مالية خانقة، أعلنت شركة الطيران
إسرا إير نيتها شراء طائرتين من إيرباص
مقابل 80 مليون دولار، على أن تدفع شركة السياحة إيستا 35 مليون دولار كمقدم لقاء تخصيص مقاعد لمدة 10 سنوات. وترى الصحيفة أن هذه الخطوة توسع محفوف بالضغوط، مع دخول شركة ويز إلى السوق المحلي وزيادة المنافسة.
وسجّل تقرير "كالكاليست" سلسلة تطورات إضافية؛ أبرزها تعيين يفيت غريئاني رئيسة تنفيذية لشركة كال رغم اضطرارها للاستقالة سابقاً من "إسرائكرت" بعد لقاءات غير مصرح بها مع قيادات ديليك. كما تستعد شركة عومر للهندسة لطرح عام بقيمة 300 مليون شيكل، فيما تواجه شركة شخون وبنيون تهديداً من حكومة إثيوبيا بحجز 14 مليون دولار من ضمانات مشروع طرق متوقف.
وتزداد الاضطرابات المالية والتنظيمية ثقلاً على الأسواق. فقد أعلن صندوق مغوريت بدء توزيع أرباح شهرية مع زيادات سنوية (4.8% لعام 2026، 5.8% لعام 2027، و7% لعام 2028). وقفز السهم 8%، لكن الصحيفة ترى أن المكاسب لا تعكس قوة فعلية في ظل مسار هبوطي عام.
في المقابل، فرضت هيئة سوق المال غرامة بقيمة 200 ألف شيكل على ميتاف بعد شرائها أسهماً في بننسولا دون تصريح إلزامي، معتبرة المخالفة "خطيرة مضاعفاً" نظراً لسيطرة الشركة على مؤسسات مالية يدير بعضها أموال جمهور واسع.
كما أظهرت بيانات قطاع الفنادق نتائج ضعيفة، إذ ارتفعت إيرادات شركة فتئال محلياً 17% إلى 678 مليون شيكل بفضل السياحة الداخلية وافتتاح 12 فندقاً جديداً، بينما تراجعت النتائج الخارجية بسبب قوة الشيكل.
وفي افتتاح جلسة التداول، تراجعت المؤشرات بصورة جماعية:
مؤشرا "تل أبيب 35" و"تل أبيب 125" هبطا 0.6%، مؤشر التأمين 1.2%، وقطاع البنوك 0.4%، في مشهد تصفه "كالكاليست" بأنه يعكس ضعفاً مركّباً يضغط على ثقة المستثمرين.
(الصحافة الإسرائيلية)