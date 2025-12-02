بورصة تل أبيب تتراجع… قطاع التأمين يسحب المؤشرات إلى الأسفل

Advertisement

تُظهر بورصة مؤشرات ضعف متراكمة، مع استمرار تراجع مؤشري "تل أبيب 35" و"تل أبيب 125" بنحو 0.5%، وسط ما وصفته صحيفة "كالكاليست" بأنه ضغط واضح ناتج من أداء قطاع التأمين. فقد هبطت شركة كلال 3%، وخسرت مغدال 2% من قيمتها، في انعكاس مباشر لهشاشة القطاع.وفي سياق الصفقات، أفادت الصحيفة بأن صندوق ألومة للبنية التحتية باع شركة أكسلرا مقابل 500 مليون شيكل (153.2 مليون دولار). الشركة المرتبطة بكابل اتصالات بحري بين وأوروبا قفز سهمها بنسبة بلغت لاحقاً 21%، إلا أن "كالكاليست" تعتبر هذا الارتفاع ظرفياً، خصوصاً بعد انسحاب بيزك قبل شهرين ونصف من صفقة شراء بقيمة 590 مليون شيكل. وتملك "ألومة" 81.6% من الشركة، مقابل 18.4% لشركة إيلون للتأمين، فيما تدير "أكسلرا" حظيرة خوادم قرب طيرة ومنظومة ألياف ضوئية تصفها الصحيفة بأنها هشّة تشغيلياً.وتحت ضغط بيئة مالية خانقة، أعلنت إسرا إير نيتها شراء طائرتين من مقابل 80 مليون دولار، على أن تدفع شركة السياحة إيستا 35 مليون دولار كمقدم لقاء تخصيص مقاعد لمدة 10 سنوات. وترى الصحيفة أن هذه الخطوة توسع محفوف بالضغوط، مع دخول شركة ويز إلى السوق المحلي وزيادة المنافسة.وسجّل تقرير "كالكاليست" سلسلة تطورات إضافية؛ أبرزها تعيين يفيت غريئاني رئيسة تنفيذية لشركة كال رغم اضطرارها للاستقالة سابقاً من "إسرائكرت" بعد لقاءات غير مصرح بها مع قيادات ديليك. كما تستعد شركة عومر للهندسة لطرح عام بقيمة 300 مليون شيكل، فيما تواجه شركة شخون وبنيون تهديداً من حكومة إثيوبيا بحجز 14 مليون دولار من ضمانات مشروع طرق متوقف.وتزداد الاضطرابات المالية والتنظيمية ثقلاً على الأسواق. فقد أعلن صندوق مغوريت بدء توزيع أرباح شهرية مع زيادات سنوية (4.8% لعام 2026، 5.8% لعام 2027، و7% لعام 2028). وقفز السهم 8%، لكن الصحيفة ترى أن المكاسب لا تعكس قوة فعلية في ظل مسار هبوطي عام.