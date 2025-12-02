Advertisement

إقتصاد

مصر تقر خطة لزيادة استثمارات النفط والغاز بحلول 2030

Lebanon 24
02-12-2025 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1449990-639002852241835096.avif
Doc-P-1449990-639002852241835096.avif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقرّت الحكومة المصرية، عبر مجلسي النواب والشيوخ، برنامجاً اقتصادياً جديداً يهدف إلى رفع حجم الاستثمارات في مجالي النفط والغاز إلى مستويات غير مسبوقة، في إطار توجه رسمي لتعزيز دور القطاع الخاص وجعله محوراً رئيسياً للنمو خلال السنوات المقبلة.
Advertisement

وتوضح الوثيقة الحكومية أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح إصلاحات واسعة في بيئة الاستثمار، من بينها تحديث نظام المزايدات الخاصة بالطاقة، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بدخول المستثمرين، إضافة إلى تقليص الوقت المطلوب لإبرام الاتفاقيات، بما يخلق مناخاً أكثر مرونة وقدرة على استقطاب رؤوس الأموال.

وتشير التقديرات إلى أن مصر تستهدف جذب ما يفوق 350 مليار جنيه من الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة بحلول عام 2030، بزيادة لافتة عن الهدف السابق البالغ 208 مليارات جنيه للعام المالي 2026/2025، وهو ما يعكس ارتفاع الطموح الحكومي في تنشيط القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية تنموية أشمل تسعى الدولة من خلالها إلى تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي، عبر رفع كفاءة القطاعات الحيوية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتطوير البنية التحتية على مستوى المحافظات كافة.
مواضيع ذات صلة
مصر ترفع سقف الغاز بدعم استثمارات مليارية
lebanon 24
02/12/2025 22:01:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"أرامكو" تطلق خطة طموحة لزيادة إنتاج الغاز
lebanon 24
02/12/2025 22:01:08 Lebanon 24 Lebanon 24
العراق يعلن عن زيادة غير مسبوقة في معدلات استثمار الغاز
lebanon 24
02/12/2025 22:01:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط و الغاز في البحر الأحمر
lebanon 24
02/12/2025 22:01:08 Lebanon 24 Lebanon 24

الاقتصاد الوطني

النفط والغاز

المصرية

حسين ال

الغاز

النفط

مصرية

سي ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:01 | 2025-12-02
13:00 | 2025-12-02
12:42 | 2025-12-02
11:49 | 2025-12-02
10:00 | 2025-12-02
08:00 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24