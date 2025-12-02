18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مصر تقر خطة لزيادة استثمارات النفط والغاز بحلول 2030
Lebanon 24
02-12-2025
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقرّت الحكومة
المصرية
، عبر مجلسي النواب والشيوخ، برنامجاً اقتصادياً جديداً يهدف إلى رفع حجم الاستثمارات في مجالي
النفط والغاز
إلى مستويات غير مسبوقة، في إطار توجه رسمي لتعزيز دور القطاع الخاص وجعله محوراً رئيسياً للنمو خلال السنوات المقبلة.
Advertisement
وتوضح الوثيقة الحكومية أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح إصلاحات واسعة في بيئة الاستثمار، من بينها تحديث نظام المزايدات الخاصة بالطاقة، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بدخول المستثمرين، إضافة إلى تقليص الوقت المطلوب لإبرام الاتفاقيات، بما يخلق مناخاً أكثر مرونة وقدرة على استقطاب رؤوس الأموال.
وتشير التقديرات إلى أن مصر تستهدف جذب ما يفوق 350 مليار جنيه من الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة بحلول عام 2030، بزيادة لافتة عن الهدف السابق البالغ 208 مليارات جنيه للعام المالي 2026/2025، وهو ما يعكس ارتفاع الطموح الحكومي في تنشيط القطاع وتعزيز دوره في
الاقتصاد الوطني
.
وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية تنموية أشمل تسعى الدولة من خلالها إلى تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي، عبر رفع كفاءة القطاعات الحيوية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتطوير البنية التحتية على مستوى المحافظات كافة.
مواضيع ذات صلة
مصر ترفع سقف الغاز بدعم استثمارات مليارية
Lebanon 24
مصر ترفع سقف الغاز بدعم استثمارات مليارية
02/12/2025 22:01:08
02/12/2025 22:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"أرامكو" تطلق خطة طموحة لزيادة إنتاج الغاز
Lebanon 24
"أرامكو" تطلق خطة طموحة لزيادة إنتاج الغاز
02/12/2025 22:01:08
02/12/2025 22:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
العراق يعلن عن زيادة غير مسبوقة في معدلات استثمار الغاز
Lebanon 24
العراق يعلن عن زيادة غير مسبوقة في معدلات استثمار الغاز
02/12/2025 22:01:08
02/12/2025 22:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط و الغاز في البحر الأحمر
Lebanon 24
مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط و الغاز في البحر الأحمر
02/12/2025 22:01:08
02/12/2025 22:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الاقتصاد الوطني
النفط والغاز
المصرية
حسين ال
الغاز
النفط
مصرية
سي ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
اللبناني يكتشف "صُنع في لبنان" من جديد
Lebanon 24
اللبناني يكتشف "صُنع في لبنان" من جديد
14:01 | 2025-12-02
02/12/2025 02:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
المركزي الأوروبي يعرقل قرض الـ140 مليار لأوكرانيا: تمويلٌ مخالف لمعاهدة الاتحاد
Lebanon 24
المركزي الأوروبي يعرقل قرض الـ140 مليار لأوكرانيا: تمويلٌ مخالف لمعاهدة الاتحاد
13:00 | 2025-12-02
02/12/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فجوة تمويل خطيرة.. تعليم لبنان على حافة الهاوية؟
Lebanon 24
بالفيديو: فجوة تمويل خطيرة.. تعليم لبنان على حافة الهاوية؟
12:42 | 2025-12-02
02/12/2025 12:42:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل هذا المبلغ… "برادا" تستحوذ رسميًا على "فيرساتشي"!
Lebanon 24
مقابل هذا المبلغ… "برادا" تستحوذ رسميًا على "فيرساتشي"!
11:49 | 2025-12-02
02/12/2025 11:49:12
Lebanon 24
Lebanon 24
احتياطيات الذهب ترتفع… اكتشاف عرق جديد يغيّر خريطة المناجم الإيرانية
Lebanon 24
احتياطيات الذهب ترتفع… اكتشاف عرق جديد يغيّر خريطة المناجم الإيرانية
10:00 | 2025-12-02
02/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
10:14 | 2025-12-02
02/12/2025 10:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن وجود عمال داخله.. حريق يلتهم معملا في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
معلومات عن وجود عمال داخله.. حريق يلتهم معملا في لبنان (فيديو)
12:34 | 2025-12-02
02/12/2025 12:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مرجع كنسي مستاء: هذا لا يجوز
Lebanon 24
مرجع كنسي مستاء: هذا لا يجوز
02:15 | 2025-12-02
02/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
07:05 | 2025-12-02
02/12/2025 07:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
07:38 | 2025-12-02
02/12/2025 07:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:01 | 2025-12-02
اللبناني يكتشف "صُنع في لبنان" من جديد
13:00 | 2025-12-02
المركزي الأوروبي يعرقل قرض الـ140 مليار لأوكرانيا: تمويلٌ مخالف لمعاهدة الاتحاد
12:42 | 2025-12-02
بالفيديو: فجوة تمويل خطيرة.. تعليم لبنان على حافة الهاوية؟
11:49 | 2025-12-02
مقابل هذا المبلغ… "برادا" تستحوذ رسميًا على "فيرساتشي"!
10:00 | 2025-12-02
احتياطيات الذهب ترتفع… اكتشاف عرق جديد يغيّر خريطة المناجم الإيرانية
08:00 | 2025-12-02
بورصة تل أبيب تتراجع… قطاع التأمين يسحب المؤشرات إلى الأسفل
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
02/12/2025 22:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
02/12/2025 22:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
02/12/2025 22:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24