مصر تقر خطة لزيادة استثمارات النفط والغاز بحلول 2030

Advertisement

أقرّت الحكومة ، عبر مجلسي النواب والشيوخ، برنامجاً اقتصادياً جديداً يهدف إلى رفع حجم الاستثمارات في مجالي إلى مستويات غير مسبوقة، في إطار توجه رسمي لتعزيز دور القطاع الخاص وجعله محوراً رئيسياً للنمو خلال السنوات المقبلة.وتوضح الوثيقة الحكومية أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح إصلاحات واسعة في بيئة الاستثمار، من بينها تحديث نظام المزايدات الخاصة بالطاقة، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بدخول المستثمرين، إضافة إلى تقليص الوقت المطلوب لإبرام الاتفاقيات، بما يخلق مناخاً أكثر مرونة وقدرة على استقطاب رؤوس الأموال.وتشير التقديرات إلى أن مصر تستهدف جذب ما يفوق 350 مليار جنيه من الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة بحلول عام 2030، بزيادة لافتة عن الهدف السابق البالغ 208 مليارات جنيه للعام المالي 2026/2025، وهو ما يعكس ارتفاع الطموح الحكومي في تنشيط القطاع وتعزيز دوره في .وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية تنموية أشمل تسعى الدولة من خلالها إلى تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي، عبر رفع كفاءة القطاعات الحيوية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتطوير البنية التحتية على مستوى المحافظات كافة.