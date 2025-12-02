Advertisement

إقتصاد

المركزي الأوروبي يعرقل قرض الـ140 مليار لأوكرانيا: تمويلٌ مخالف لمعاهدة الاتحاد

Lebanon 24
02-12-2025 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1450006-639002885347882212.jpg
Doc-P-1450006-639002885347882212.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رفض البنك المركزي الأوروبي السماح باستخدام دعمه لتمويل قرضٍ بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا بضمان الأصول الروسية، وفق ما نقلته فاينانشال تايمز، ما يوجّه ضربة جديدة لخطة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بـ"قرض التعويضات".
Advertisement

وبحسب الصحيفة، استفسر مسؤولون في المفوضية الأوروبية من البنك المركزي عمّا إذا كان بإمكانه لعب دور المقرض لمؤسسة المقاصة "يوروكلير" لتفادي أي أزمة سيولة عند تفعيل القرض المخصص لكييف.
 
إلا أنّ البنك المركزي الأوروبي أبلغهم بأن الخطوة غير قابلة للتطبيق، بعدما خلُص تحليل داخلي إلى أنها تُشبه عمليًا التمويل المباشر لحكومات الدول الأعضاء، وهو أمر محظور بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي.

ومع رفض البنك المركزي، شرعت المفوضية في بلورة بدائل تمنح سيولة مؤقتة تتيح تمرير القرض. وتواصل بروكسل الضغط لإقناع دول الاتحاد باستخدام الأصول الروسية السيادية المجمدة لتمويل المبلغ، وسط نقاشات تدور بين 185 و210 مليارات يورو تُقرض لأوكرانيا على أن تُسدد لاحقًا، في حال دفعت موسكو التعويضات.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو 300 مليار يورو من احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، يُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو منها داخل الاتحاد، خصوصًا لدى "يوروكلير".

في المقابل، حذّر صندوق النقد الدولي الدول الراغبة في استخدام هذه الأصول من التداعيات المحتملة على النظام النقدي العالمي. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فاعتبر أن الاستيلاء على الأصول الروسية سيقود إلى اضطراب مالي عالمي ويكرّس الانفصال الاقتصادي. كما وصفت الخارجية الروسية مساعي بروكسل لتحويل تلك الأصول إلى تعويضات بأنها "وهميّة" وتندرج ضمن "محاولة مستمرة لسرقة أموال روسيا".
 
(فاينانشال تايمز)
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: إجمالي دعمنا لأوكرانيا بلغ 177.5 مليار يورو منذ بداية الحرب مع روسيا
lebanon 24
02/12/2025 22:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية المجر: على الاتحاد الأوروبي وقف التمويل لأوكرانيا فورا
lebanon 24
02/12/2025 22:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يضاعف قيوده على روسيا لمواجهة تمويل الحرب
lebanon 24
02/12/2025 22:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم حزمة مساعدات لمصر بقيمة 5 مليار يورو
lebanon 24
02/12/2025 22:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

صندوق النقد الدولي

الاتحاد الأوروبي

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

النقد الدولي

فلاديمير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:01 | 2025-12-02
12:42 | 2025-12-02
12:00 | 2025-12-02
11:49 | 2025-12-02
10:00 | 2025-12-02
08:00 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24