إقتصاد

بقيمة 208 ملايين دولار… استثمار جديد لشركة إنتل في هذا البلد!

Lebanon 24
02-12-2025 | 23:00
Doc-P-1450152-639003188924406675.webp
Doc-P-1450152-639003188924406675.webp photos 0
أعلن رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، أن شركة إنتل الأميركية الرائدة في صناعة الرقائق، ستقوم بضخ استثمار إضافي بقيمة 208 ملايين دولار في منشآتها الماليزية، ما يعزز موقع البلاد في سلسلة الإمداد العالمية لأشباه الموصلات.
وتُعد ماليزيا حالياً سادس أكبر مصدر للرقائق الدقيقة على مستوى العالم، حيث تمثل نحو 13% من السوق العالمية في مجالات تغليف الرقائق وتجميعها واختبارها.


ونشر أنور إبراهيم على فيسبوك مساء الاثنين أنه التقى في وقت سابق بالرئيس التنفيذي لشركة إنتل، ليب-بو تان، مشيراً إلى أن قرار إنتل جاء "بناءً على الثقة في خطط البلاد طويلة الأمد".


وأضاف أن "إنتل أعلنت عن استثمار إضافي بقيمة 860 مليون رينغيت (208 ملايين دولار) لجعل ماليزيا مركزاً لعمليات التجميع والاختبار الخاصة بها".


يُذكر أن إنتل كانت قد تعهدت في عام 2021 باستثمار 7 مليارات دولار لبناء مصنع متقدم لتغليف الرقائق في ولاية بينانغ، المركز الإلكتروني للبلاد.


وأكد أنور أمس الاثنين أن مصنع بينانغ الآن "مكتمل بنسبة 99%"، وأن الشركة الأميركية عبرت عن تقديرها لدعم الحكومة الماليزية.


وتُعد الولايات المتحدة ثالث أكبر سوق لصادرات ماليزيا من أشباه الموصلات. ووفقاً لوزير التجارة، شحنت ماليزيا سلعاً ومنتجات كهربائية وإلكترونية بقيمة 120 مليار رينغيت (28 مليار دولار) إلى الولايات المتحدة العام الماضي، نصفها تقريباً مرتبط بالرقائق. (سكاي نيوز) 
