إقتصاد

بفعل ضعف الطلب مع ترقب جهود السلام في أوكرانيا... تراجع أسعار النفط

Lebanon 24
03-12-2025 | 01:13
انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء بينما يترقب المستثمرون ما إذا كانت محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا ستُفضي إلى زيادة في المعروض، وسط مخاوف أوسع نطاقا بشأن فائض في الإمدادات مع ارتفاع المخزونات.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.21% إلى 62.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:21 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفضت 1.1% في الجلسة السابقة.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا أو 0.20% إلى 58.52 دولار للبرميل، بعد انخفاضه 1.2% أمس الثلاثاء.
