بفعل ضعف الطلب مع ترقب جهود السلام في أوكرانيا... تراجع أسعار النفط

Advertisement

انخفضت أسعار لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء بينما يترقب المستثمرون ما إذا كانت محادثات السلام بين وأوكرانيا ستُفضي إلى زيادة في المعروض، وسط مخاوف أوسع نطاقا بشأن فائض في الإمدادات مع ارتفاع المخزونات.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.21% إلى 62.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:21 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفضت 1.1% في الجلسة السابقة.وخسر خام غرب الوسيط الأميركي 12 سنتا أو 0.20% إلى 58.52 دولار للبرميل، بعد انخفاضه 1.2% أمس الثلاثاء.