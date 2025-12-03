22
مع ترقب بيانات اقتصادية أميركية.. استقرار في اسعار الذهب
Lebanon 24
03-12-2025
|
02:14
استقرت أسعار
الذهب
اليوم الأربعاء بعد انخفاضها 1% في الجلسة السابقة، إذ واصل تحسن أداء الأسهم وصعود عوائد
سندات الخزانة
الضغط على المعدن النفيس، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مهمة ستصدر هذا الأسبوع بحثاً عن مؤشرات على انخفاضات محتملة في أسعار الفائدة.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4207.43 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:28 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.5% إلى 4239.50 دولار للأونصة.
وتظهر أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة سي.إم.إي غروب أن الأسواق تتوقع بنسبة 89% أن يخفض
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
أسعار الفائدة هذا الشهر، وفق "
رويترز
".
