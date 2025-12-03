مع ترقب بيانات اقتصادية أميركية.. استقرار في اسعار الذهب

Advertisement

استقرت أسعار اليوم الأربعاء بعد انخفاضها 1% في الجلسة السابقة، إذ واصل تحسن أداء الأسهم وصعود عوائد الضغط على المعدن النفيس، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مهمة ستصدر هذا الأسبوع بحثاً عن مؤشرات على انخفاضات محتملة في أسعار الفائدة.واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4207.43 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:28 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.5% إلى 4239.50 دولار للأونصة.وتظهر أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة سي.إم.إي غروب أن الأسواق تتوقع بنسبة 89% أن يخفض أسعار الفائدة هذا الشهر، وفق " ".