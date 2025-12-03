23
بيروت
21
طرابلس
21
صور
23
جبيل
21
صيدا
24
جونية
20
النبطية
15
زحلة
15
بعلبك
2
بشري
16
بيت الدين
17
كفردبيان
إقتصاد
مع ترقب قرارات الفائدة الأميركية.. الدولار يتحرك في نطاق ضيق
Lebanon 24
03-12-2025
|
03:16
استقر الدولار الأميركي اليوم الأربعاء بينما انصب التركيز على عملات أخرى في وقت بدأ فيه المستثمرون الرهانات على أن تخفيضات الفائدة الأميركية ستضغط على الدولار في العام المقبل.
ولامس الدولار
الأسترالي
في التعاملات الصباحية أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 0.6576 دولار قبل أن يتراجع قليلاً بعد أن جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أقل قليلاً من المتوقع.
وتخطى اليورو خلال الليل متوسطه المتحرك لمدة 50 يوماً بعد أن جاء التضخم في
منطقة اليورو
أعلى بقليل من التوقعات، وتداول عند 1.1629 دولار في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية. لكن هذه التحركات تقلصت بسبب الارتفاع الحاد لعملة بيتكوين، الذي شجّع المستثمرين بشكل أوسع على الإقبال على قدر أكبر من المخاطرة. وقفزت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بنحو 6% لتتجاوز مستوى 91 ألف دولار خلال الليل.
مع ترقب بيانات اقتصادية أميركية.. استقرار في اسعار الذهب
Lebanon 24
مع ترقب بيانات اقتصادية أميركية.. استقرار في اسعار الذهب
02:14 | 2025-12-03
03/12/2025 02:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن المازوت؟
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن المازوت؟
02:05 | 2025-12-03
03/12/2025 02:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بفعل ضعف الطلب مع ترقب جهود السلام في أوكرانيا... تراجع أسعار النفط
Lebanon 24
بفعل ضعف الطلب مع ترقب جهود السلام في أوكرانيا... تراجع أسعار النفط
01:13 | 2025-12-03
03/12/2025 01:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بقيمة 208 ملايين دولار… استثمار جديد لشركة إنتل في هذا البلد!
Lebanon 24
بقيمة 208 ملايين دولار… استثمار جديد لشركة إنتل في هذا البلد!
23:00 | 2025-12-02
02/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: ذهب الفقراء يلمع.. هل بات الحصول على الفضة صعبا؟
Lebanon 24
بالفيديو: ذهب الفقراء يلمع.. هل بات الحصول على الفضة صعبا؟
15:41 | 2025-12-02
02/12/2025 03:41:49
Lebanon 24
Lebanon 24
