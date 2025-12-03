Advertisement

إقتصاد

مع ترقب قرارات الفائدة الأميركية.. الدولار يتحرك في نطاق ضيق

Lebanon 24
03-12-2025 | 03:16
استقر الدولار الأميركي اليوم الأربعاء بينما انصب التركيز على عملات أخرى في وقت بدأ فيه المستثمرون الرهانات على أن تخفيضات الفائدة الأميركية ستضغط على الدولار في العام المقبل.

ولامس الدولار الأسترالي في التعاملات الصباحية أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 0.6576 دولار قبل أن يتراجع قليلاً بعد أن جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أقل قليلاً من المتوقع.
وتخطى اليورو خلال الليل متوسطه المتحرك لمدة 50 يوماً بعد أن جاء التضخم في منطقة اليورو أعلى بقليل من التوقعات، وتداول عند 1.1629 دولار في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية. لكن هذه التحركات تقلصت بسبب الارتفاع الحاد لعملة بيتكوين، الذي شجّع المستثمرين بشكل أوسع على الإقبال على قدر أكبر من المخاطرة. وقفزت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بنحو 6% لتتجاوز مستوى 91 ألف دولار خلال الليل.
