إقتصاد
البرلمان الأوكراني يقرّ موازنة 2026… عجز قياسي يبلغ 47.5 مليار دولار
Lebanon 24
03-12-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتمد
البرلمان
الأوكراني مشروع موازنة الدولة لعام 2026 بعجز يبلغ 47.5 مليار دولار، بعدما حصل على تأييد 257 نائبًا، مقابل 37 معارضًا وامتناع 24 عن التصويت. وصوّتت كتلتا
المعارضة
التضامن
الأوروبي
وباتكيفشينا ضد المشروع تقريبًا بالكامل.
وكانت القراءة الأولى قد أُقرّت في 22 تشرين الأول، وكان يفترض إقرار الموازنة نهائيًا قبل الأول من كانون الأول، إلا أن الخلافات داخل البرلمان ـ بما في ذلك عدم قدرة كتلة "خادم الشعب" الحاكم على تأمين الأصوات الكافية ـ أدّت إلى تأجيل التصويت.
ووفق مصادر برلمانية نقلتها صحيفة إيكونوميتشيسكايا برافدا، جاء التأجيل على خلفية فضيحة فساد طالت مسؤولين كبارًا.
وفي 3 كانون الأول، وافقت
اللجنة المختصة
على نسخة معدّلة في القراءة الثانية، تتضمن إيرادات بقيمة 2.9 تريليون هريفنيا (نحو 69 مليار دولار) ونفقات بقيمة 4.9 تريليون هريفنيا (نحو 116 مليار دولار). ويُفترض تغطية العجز البالغ 2 تريليون هريفنيا (47.5 مليار دولار)، أي ما يعادل 18.4% من الناتج المحلي الإجمالي، عبر القروض والمنح المتوقعة من الشركاء الغربيين، رغم عدم وجود ضمانات حقيقية حول حصول
كييف
على كامل المبلغ.
وأشار النائب دميتري رازومكوف إلى وجود "ثغرة ضخمة" تقدّر بتريليون هريفنيا (23.6 مليار دولار)، فيما بلغ عجز موازنة العام 2025 نحو 1.55 تريليون هريفنيا (39.5 مليار دولار).
