إقتصاد

مع ترقب خفض الفائدة.. النفط يسجل مكاسب أسبوعية

Lebanon 24
06-12-2025 | 03:04
ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% إلى أعلى مستوى في أسبوعين خلال جلسة الجمعة بفعل تزايد التوقعات بأن يقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، وهو ما قد يعزز النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة، إضافة إلى حالة الضبابية الجيوسياسية التي قد تحد من الإمدادات من روسيا وفنزويلا.
واختتم خام برنت التعاملات مرتفعا 49 سنتا، أو 0.8%، مسجلا 63.75 دولار للبرميل، بينما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأميركي التعاملات مرتفعا بواقع 41 سنتا، أو 0.7%، ليسجل 60.08 دولار للبرميل.

وسجل الخامان أكبر مستويات الإغلاق لهما منذ 18 تشرين الثاني، وزاد برنت بنسبة 0.90% خلال الأسبوع، بينما زاد الخام الأميركي بنسبة 2.6%.
