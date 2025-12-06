مع ترقب خفض الفائدة.. النفط يسجل مكاسب أسبوعية

Advertisement

ارتفعت أسعار بنحو 1% إلى أعلى مستوى في أسبوعين خلال جلسة الجمعة بفعل تزايد التوقعات بأن يقرر خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، وهو ما قد يعزز النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة، إضافة إلى حالة الضبابية الجيوسياسية التي قد تحد من الإمدادات من وفنزويلا.واختتم التعاملات مرتفعا 49 سنتا، أو 0.8%، مسجلا 63.75 دولار للبرميل، بينما أنهى خام غرب الوسيط الأميركي التعاملات مرتفعا بواقع 41 سنتا، أو 0.7%، ليسجل 60.08 دولار للبرميل.وسجل الخامان أكبر مستويات الإغلاق لهما منذ 18 تشرين الثاني، وزاد برنت بنسبة 0.90% خلال الأسبوع، بينما زاد الخام الأميركي بنسبة 2.6%.