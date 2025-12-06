على تقييم بـ800 مليار دولار.. "سبيس إكس" تستعد لطرح أسهم بناء



وسيسهم نجاح هذه العملية في زيادة ثروة مالك الشركة إيلون الذي أصبح في مطلع أكتوبر الماضي أول رجل في العالم تبلغ ثروته 500 مليار دولار، بحسب موقع "فوربس". تستعد شركة " " المتخصصة في مجال الفضاء والمملوكة للملياردير الأميركي ، لطرح أسهم بناء على تقييم إجمالي لأصولها بقيمة 800 مليار دولار، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عدّة، وهو أعلى تقييم في العالم لشركة غير مدرجة في البورصة.ويوازي هذا التقييم ضعف ما كان عليه في آخر عملية بيع أسهم قبل خمسة أشهر فقط.وسيسهم نجاح هذه العملية في زيادة ثروة مالك الشركة إيلون الذي أصبح في مطلع أكتوبر الماضي أول رجل في العالم تبلغ ثروته 500 مليار دولار، بحسب موقع "فوربس".

وتقول وسائل إعلام إنه ما زال يملك نحو 42% من رأسمال الشركة.



أسس إيلون ماسك شركة "سبيس إكس" في العام 2002، وفرضت نفسها فاعلاً أساسياً في قطاع الفضاء، ولاسيما مع صواريخها " 9" التي أطلقت حتى الآن مهمات عدة إلى الفضاء، سواء لوضع أقمار اصطناعية في مدار الأرض أو لنقل معدات للرواد المقيمين في .



وتنوي "سبيس إكس" إرسال مركباتها إلى القمر والمريخ خلال العامين المقبلين.