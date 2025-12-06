23
إقتصاد
أسهم "مور ثريدز" تتجاوز 400% في يومها الأول للتداول
Lebanon 24
06-12-2025
|
06:27
A-
A+
حققت أسهم شركة مور ثريدز (Moore Threads)، المصنعة لوحدات معالجة الرسوميات (GPU) ومقرها
بكين
والمعروفة أحيانًا بلقب "إنفيديا
الصين
"، ارتفاعًا قياسيًا تجاوز 400% في يومها الأول للتداول في
بورصة شنغهاي
، بعد إدراجها بقيمة 1.1 مليار دولار.
وأغلق السهم عند 600.500 يوان، أي أكثر من خمسة أضعاف سعر الطرح الأولي البالغ 114.28 يوان، وفقًا لما نقلته شبكة CNBC الأميركية.
وقاد عملية الطرح شركة CITIC Securities بصفته الضامن
الرئيسي
، فيما شاركت كل من "بي أو سي إنترناشونال سيكيوريتيز" وتشاينا ميرشانتس سيكيوريتيز، وجي إف سيكيوريتيز، كمديري دفاتر مشتركين.
الشركة، التي لم تحقق أرباحًا بعد، أوضحت في نشرة الاكتتاب أن حصيلة الطرح ستُستخدم لتسريع عدد من المبادرات البحثية والتطويرية الأساسية، بما في ذلك تطوير جيل جديد من شرائح
الذكاء الاصطناعي
للتدريب والاستدلال.
كما سيُخصص جزء من الأموال لتعزيز
رأس المال
العامل. (سكاي نيوز)
