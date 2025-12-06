أسهم "مور ثريدز" تتجاوز 400% في يومها الأول للتداول

Advertisement

وأغلق السهم عند 600.500 يوان، أي أكثر من خمسة أضعاف سعر الطرح الأولي البالغ 114.28 يوان، وفقًا لما نقلته شبكة CNBC الأميركية.وقاد عملية الطرح شركة CITIC Securities بصفته الضامن ، فيما شاركت كل من "بي أو سي إنترناشونال سيكيوريتيز" وتشاينا ميرشانتس سيكيوريتيز، وجي إف سيكيوريتيز، كمديري دفاتر مشتركين.الشركة، التي لم تحقق أرباحًا بعد، أوضحت في نشرة الاكتتاب أن حصيلة الطرح ستُستخدم لتسريع عدد من المبادرات البحثية والتطويرية الأساسية، بما في ذلك تطوير جيل جديد من شرائح للتدريب والاستدلال.كما سيُخصص جزء من الأموال لتعزيز العامل. (سكاي نيوز)