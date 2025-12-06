Advertisement

إقتصاد

أسهم "مور ثريدز" تتجاوز 400% في يومها الأول للتداول

Lebanon 24
06-12-2025 | 06:27
A-
A+
Doc-P-1451565-639006246551347365.webp
Doc-P-1451565-639006246551347365.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حققت أسهم شركة مور ثريدز (Moore Threads)، المصنعة لوحدات معالجة الرسوميات (GPU) ومقرها بكين والمعروفة أحيانًا بلقب "إنفيديا الصين"، ارتفاعًا قياسيًا تجاوز 400% في يومها الأول للتداول في بورصة شنغهاي، بعد إدراجها بقيمة 1.1 مليار دولار.
Advertisement

وأغلق السهم عند 600.500 يوان، أي أكثر من خمسة أضعاف سعر الطرح الأولي البالغ 114.28 يوان، وفقًا لما نقلته شبكة CNBC الأميركية.


وقاد عملية الطرح شركة CITIC Securities بصفته الضامن الرئيسي، فيما شاركت كل من "بي أو سي إنترناشونال سيكيوريتيز" وتشاينا ميرشانتس سيكيوريتيز، وجي إف سيكيوريتيز، كمديري دفاتر مشتركين.


الشركة، التي لم تحقق أرباحًا بعد، أوضحت في نشرة الاكتتاب أن حصيلة الطرح ستُستخدم لتسريع عدد من المبادرات البحثية والتطويرية الأساسية، بما في ذلك تطوير جيل جديد من شرائح الذكاء الاصطناعي للتدريب والاستدلال.


كما سيُخصص جزء من الأموال لتعزيز رأس المال العامل. (سكاي نيوز) 
مواضيع ذات صلة
الهلال الأحمر المصري يعلن أنه دفع بـ 400 شاحنة مساعدات تحمل 9 آلاف طن إلى غزة اليوم لأول مرة منذ آذار الماضي
lebanon 24
06/12/2025 15:11:15 Lebanon 24 Lebanon 24
إرتفاع اسهم ترشيح معنيّ "بشؤون الاعلام"
lebanon 24
06/12/2025 15:11:15 Lebanon 24 Lebanon 24
أسهم "نتفلكس" تهبط
lebanon 24
06/12/2025 15:11:15 Lebanon 24 Lebanon 24
نتائج "إل في إم إتش" تشعل البورصات الأوروبية وترفع أسهم الفخامة
lebanon 24
06/12/2025 15:11:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

بورصة شنغهاي

رأس المال

سكاي نيوز

الرئيسي

إف سي

سي إن

الصين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:04 | 2025-12-06
02:08 | 2025-12-06
01:05 | 2025-12-06
16:47 | 2025-12-05
14:55 | 2025-12-05
14:42 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24