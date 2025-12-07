كم تبلغ ثروة إريك ترامب نجل الرئيس الأميركي؟

Advertisement

وبحسب التقديرات، يعود الجزء الأكبر من هذه إلى حصة إريك في شركة "أميركان بيتكوين" المتخصّصة في تعدين العملات الرقمية، حيث تُقدّر قيمة هذه الحصة بحوالي 160 مليون دولار.كما يمتلك إريك حصة في شركة أخرى أسّسها ترمب الأب مع أبنائه قبل الانتخابات، وحقّقت له ما يقارب 135 مليون دولار إضافية، وفق أرقام "فوربس". ومع توسّع أصوله ومشاريعه الجديدة، قفزت ثروة الإبن الثاني للرئيس الأميركي لتبلغ نحو عشرة أضعاف قيمتها السابقة.