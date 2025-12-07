22
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
6
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
كم تبلغ ثروة إريك ترامب نجل الرئيس الأميركي؟
Lebanon 24
07-12-2025
|
01:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت مجلة "فوربس" أنّ
إريك
ترمب
، الإبن الثاني للرئيس الأميركي
دونالد ترمب
والمشرف على إدارة أعمال العائلة منذ 9 سنوات، رفع قيمة ثروته بشكل لافت لتصل إلى نحو 400 مليون دولار، أي ما يعادل 10 أضعاف ما كانت عليه قبل عودة والده إلى
البيت الأبيض
.
Advertisement
وبحسب التقديرات، يعود الجزء الأكبر من هذه
الثروة
إلى حصة إريك في شركة "أميركان بيتكوين" المتخصّصة في تعدين العملات الرقمية، حيث تُقدّر قيمة هذه الحصة بحوالي 160 مليون دولار.
كما يمتلك إريك حصة في شركة أخرى أسّسها ترمب الأب مع أبنائه قبل الانتخابات، وحقّقت له ما يقارب 135 مليون دولار إضافية، وفق أرقام "فوربس". ومع توسّع أصوله ومشاريعه الجديدة، قفزت ثروة الإبن الثاني للرئيس الأميركي لتبلغ نحو عشرة أضعاف قيمتها السابقة.
مواضيع ذات صلة
وكالة تكشف دخول رونالدو في نادي المليارديرات... كم تبلغ ثروته؟
Lebanon 24
وكالة تكشف دخول رونالدو في نادي المليارديرات... كم تبلغ ثروته؟
07/12/2025 11:58:28
07/12/2025 11:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"أكسيوس": الرئيس الأميركي أبلغ مستشاريه باعتزامه التحدث مباشرة إلى نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو
Lebanon 24
"أكسيوس": الرئيس الأميركي أبلغ مستشاريه باعتزامه التحدث مباشرة إلى نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو
07/12/2025 11:58:28
07/12/2025 11:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تبلغ رئيس الجمهورية من الأميركيين؟ معلومات جديدة
Lebanon 24
ماذا تبلغ رئيس الجمهورية من الأميركيين؟ معلومات جديدة
07/12/2025 11:58:28
07/12/2025 11:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام: ثروة الملك تشارلز تتخطى ثروة والدته الراحلة ماذا عن ويليام وهاري؟
Lebanon 24
بالأرقام: ثروة الملك تشارلز تتخطى ثروة والدته الراحلة ماذا عن ويليام وهاري؟
07/12/2025 11:58:28
07/12/2025 11:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض
دونالد ترمب
إريك ترامب
بيت الأب
دونالد
الثروة
ترامب
إريك
تابع
قد يعجبك أيضاً
فولكسفاغن تشدّ الأحزمة.. 160 مليار يورو حتى 2030
Lebanon 24
فولكسفاغن تشدّ الأحزمة.. 160 مليار يورو حتى 2030
04:43 | 2025-12-07
07/12/2025 04:43:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أصول روسيا المجمّدة.. موسكو تحذّر أوروبا من "فوضى قانونية"
Lebanon 24
أصول روسيا المجمّدة.. موسكو تحذّر أوروبا من "فوضى قانونية"
03:29 | 2025-12-07
07/12/2025 03:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
البحر الأسود تحت الضغط: تداعيات على الأمن الغذائي العالمي فماذا عن لبنان؟
Lebanon 24
البحر الأسود تحت الضغط: تداعيات على الأمن الغذائي العالمي فماذا عن لبنان؟
03:00 | 2025-12-07
07/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تعيد BMW هندسة العاطفة خلف المقود؟
Lebanon 24
كيف تعيد BMW هندسة العاطفة خلف المقود؟
02:58 | 2025-12-07
07/12/2025 02:58:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر الفضة ارتفع أكثر من سعر الذهب.. لماذا؟
Lebanon 24
سعر الفضة ارتفع أكثر من سعر الذهب.. لماذا؟
00:00 | 2025-12-07
07/12/2025 12:00:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد انتشار فيديوهات سخر فيها من جنوده.. هذه هوية من صوّر بشار الأسد ولونا الشبل؟
Lebanon 24
بعد انتشار فيديوهات سخر فيها من جنوده.. هذه هوية من صوّر بشار الأسد ولونا الشبل؟
11:35 | 2025-12-06
06/12/2025 11:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب قاسم يكرّس ثبات "الحزب" على موقفه من السلاح والتفاوض
Lebanon 24
خطاب قاسم يكرّس ثبات "الحزب" على موقفه من السلاح والتفاوض
12:00 | 2025-12-06
06/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 رسائل تلقاها "حزب الله".. تقريرٌ تركي يكشفها
Lebanon 24
3 رسائل تلقاها "حزب الله".. تقريرٌ تركي يكشفها
14:00 | 2025-12-06
06/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة خصوم "حزب الله" لتحشيد القوى صعبة
Lebanon 24
معركة خصوم "حزب الله" لتحشيد القوى صعبة
10:00 | 2025-12-06
06/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سابقة في تاريخ الاعلام اللبناني
Lebanon 24
سابقة في تاريخ الاعلام اللبناني
11:20 | 2025-12-06
06/12/2025 11:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:43 | 2025-12-07
فولكسفاغن تشدّ الأحزمة.. 160 مليار يورو حتى 2030
03:29 | 2025-12-07
أصول روسيا المجمّدة.. موسكو تحذّر أوروبا من "فوضى قانونية"
03:00 | 2025-12-07
البحر الأسود تحت الضغط: تداعيات على الأمن الغذائي العالمي فماذا عن لبنان؟
02:58 | 2025-12-07
كيف تعيد BMW هندسة العاطفة خلف المقود؟
00:00 | 2025-12-07
سعر الفضة ارتفع أكثر من سعر الذهب.. لماذا؟
23:00 | 2025-12-06
ارتفاع أسعار الذهب بفضل رهانات خفض أسعار الفائدة
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
07/12/2025 11:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
07/12/2025 11:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
07/12/2025 11:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24