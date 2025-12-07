Advertisement

إقتصاد

كم تبلغ ثروة إريك ترامب نجل الرئيس الأميركي؟

Lebanon 24
07-12-2025
كشفت مجلة "فوربس" أنّ إريك ترمب، الإبن الثاني للرئيس الأميركي دونالد ترمب والمشرف على إدارة أعمال العائلة منذ 9 سنوات، رفع قيمة ثروته بشكل لافت لتصل إلى نحو 400 مليون دولار، أي ما يعادل 10 أضعاف ما كانت عليه قبل عودة والده إلى البيت الأبيض.
وبحسب التقديرات، يعود الجزء الأكبر من هذه الثروة إلى حصة إريك في شركة "أميركان بيتكوين" المتخصّصة في تعدين العملات الرقمية، حيث تُقدّر قيمة هذه الحصة بحوالي 160 مليون دولار.

كما يمتلك إريك حصة في شركة أخرى أسّسها ترمب الأب مع أبنائه قبل الانتخابات، وحقّقت له ما يقارب 135 مليون دولار إضافية، وفق أرقام "فوربس". ومع توسّع أصوله ومشاريعه الجديدة، قفزت ثروة الإبن الثاني للرئيس الأميركي لتبلغ نحو عشرة أضعاف قيمتها السابقة. 
البيت الأبيض

دونالد ترمب

إريك ترامب

بيت الأب

دونالد

الثروة

ترامب

إريك

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24