بدعم توقعات خفض الفائدة.. أسعار النفط تصعد إلى أعلى مستوى في أسبوعين

حومت أسعار عند أعلى مستوياتها في أسبوعين اليوم الاثنين حيث يتوقع المستثمرون خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع مما سيعزز النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة، بينما يترقبون المخاطر الجيوسياسية التي تهدد إمدادات النفط من وفنزويلا.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات أو 0.06% إلى 63.79 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:08 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب الوسيط الأميركي 7 سنتات أو 0.12% إلى 60.15 دولارًا للبرميل.وأغلق كلا العقدين جلسة يوم الجمعة عند أعلى مستوياتهما منذ 18 تشرين الثاني.