إقتصاد

بفعل تفاؤل بخفض المركزي الأميركي للفائدة.. ارتفاع في اسعار الذهب

Lebanon 24
08-12-2025 | 01:39
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مستفيدة من تزايد التوقعات بشأن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة هذا الأسبوعي، مما زاد من الضغط على الدولار.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.3% ليلامس مستوى 4206.99 دولار للأونصة، بحلول الساعة 01:18 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.2% إلى 4236.30 دولار للأونصة، وفق "رويترز".
