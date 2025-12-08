بفعل تفاؤل بخفض المركزي الأميركي للفائدة.. ارتفاع في اسعار الذهب

Advertisement

ارتفعت أسعار اليوم الاثنين، مستفيدة من تزايد التوقعات بشأن قيام الأميركي بخفض الفائدة هذا الأسبوعي، مما زاد من الضغط على الدولار.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.3% ليلامس مستوى 4206.99 دولار للأونصة، بحلول الساعة 01:18 بتوقيت غرينتش.وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.2% إلى 4236.30 دولار للأونصة، وفق " ".