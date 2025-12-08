Advertisement

إقتصاد

تراجع في أسعار نيكاي الياباني

Lebanon 24
08-12-2025 | 02:00
Doc-P-1452159-639007783565635063.webp
Doc-P-1452159-639007783565635063.webp photos 0
انخفض مؤشر نيكاي الياباني اليوم الاثنين، متأثرا بانخفاض أسهم التكنولوجيا وسط استمرار حذر المستثمرين بشأن التقييمات المرتفعة للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

في الوقت نفسه، دعم الين الأكثر استقرارا بعد موجة من الصعود في الأسابيع القليلة الماضية السوق الأوسع نطاقا، حتى مع ارتفاع رهانات السوق على رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وقدمت المكاسب التي حققتها وول ستريت يوم الجمعة دعما إضافيا.
وانخفض المؤشر نيكاي بأقل من 0.1% إلى 50473.84 بحلول منتصف اليوم. وعلى النقيض من ذلك، زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4% إلى 3376.43.
الذكاء الاصطناعي

بنك اليابان

وول ستريت

اليابان

سابي

