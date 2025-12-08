تراجع في أسعار نيكاي الياباني





في الوقت نفسه، دعم الين الأكثر استقرارا بعد موجة من الصعود في الأسابيع القليلة الماضية السوق الأوسع نطاقا، حتى مع ارتفاع رهانات السوق على رفع لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وانخفض المؤشر نيكاي بأقل من 0.1% إلى 50473.84 بحلول منتصف اليوم. وعلى النقيض من ذلك، زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4% إلى 3376.43.