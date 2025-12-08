Advertisement

إقتصاد

تتجاوز رواتبها 100 ألف دولار سنوياً.. وظائف لا تتطلب شهادة جامعية

Lebanon 24
08-12-2025 | 04:00
في وقت تزداد فيه تكلفة التعليم الجامعي عاماً بعد عام، تتجه شريحة واسعة من الباحثين عن عمل إلى خيارات مهنية لا تشترط شهادة بكالوريوس، لكنها تقدم دخولًا مرتفعة قد تتجاوز حاجز 100 ألف دولار سنوياً.

ورغم أن بعض شاغلي هذه الوظائف حاصلون على درجات جامعية، فإن العديد من المؤسسات تعتمد على الخبرة العملية، التدريب أثناء العمل، والاعتماد المهني كبديل عن التعليم التقليدي. بعض الشركات توفر أيضاً برامج دعم مالي للدراسة أو تمنح ترقيات وزيادات في الرواتب بناءً على سنوات الخبرة والالتزام الوظيفي.
وحسب ما رصده الموقع العالمي للبحث عن الوظائف "Indeed" هناك 9 وظائف يمكن أن تصل رواتبها إلى 100 ألف دولار أو أكثر دون الحاجة لشهادة جامعية:
1-مدير نظم المعلومات
متوسط الراتب السنوي: 96,173 دولار

طبيعة العمل: الإشراف على أنظمة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسة، تطوير وتحديث البنية التقنية، وإدارة عمليات الصيانة وترقية الأنظمة.

ورغم أن العديد من العاملين في هذا المجال يحملون درجات علمية، يمكن للخبرة الطويلة في مجال التكنولوجيا أن تفتح الباب أمام هذه الوظيفة ذات الدخل المرتفع.

2- قائد جهاز الإطفاء (Fire Chief)
متوسط الراتب السنوي:105,377 دولار

طبيعة العمل: إدارة فرق الإطفاء، وضع الميزانيات، التخطيط للاستجابة للطوارئ، والتنسيق مع الجهات الحكومية.

يمكن الوصول لهذا المنصب عبر سنوات طويلة من الخدمة الميدانية وشهادات تدريبية متخصصة، دون اشتراط شهادة جامعية.

3- مدير المنتج (Product Manager)
متوسط الراتب السنوي: 105,434 دولار

طبيعة العمل: إدارة مراحل تطوير المنتجات، وضع الاستراتيجيات، قيادة فرق التصميم والهندسة، والإشراف على إطلاق الخصائص الجديدة.

يشترط عادة خبرة ممتدة في تطوير المنتجات والتدريب المهني، ويمكن الوصول للمجال بخلفية عملية قوية دون درجة جامعية.

4- مدير علاقات العملاء (Senior Engagement Manager)
متوسط الراتب السنوي: 97,921 دولار

طبيعة العمل: إدارة علاقات الشركات مع العملاء بعد توقيع العقود، الإشراف على الفوترة والدعم، وضمان تحقيق توقعات العملاء.

يمكن اكتساب المؤهلات المطلوبة من خلال خبرة في وسائل التواصل، المبيعات، أو إدارة الحسابات.

5- معالج الأشعة (Radiation Therapist)
متوسط الراتب السنوي: 85,921 دولار

طبيعة العمل: تقديم العلاج الإشعاعي للمرضى، فحص الأجهزة، ضبط الجرعات الإشعاعية، وحفظ السجلات الطبية.

يحتاج العاملون في هذه المهنة إلى برنامج تدريبي معتمد أو درجة مهنية قصيرة بدلًا من البكالوريوس.

6- مهندس شبكات (Computer Network Architect)
متوسط الراتب السنوي: 129,566 دولار

طبيعة العمل: تصميم وتطوير شبكات المعلومات، تحديد احتياجات المؤسسة التقنية، واقتراح حلول الشبكات وتنفيذها.

ورغم شيوع اشتراط درجة جامعية، فإن بعض المؤسسات تعتمد على الخبرة العملية الطويلة في بناء الشبكات.

7- مدير عقارات أول (Senior Real Estate Manager)
متوسط الراتب السنوي: 133,871 دولار

طبيعة العمل: إدارة العمليات اليومية للمباني والعقارات، متابعة الصيانة، ضمان دفع الإيجارات، وإدارة الشواغر.

يمكن البدء في وظائف أولية في القطاع العقاري ثم التدرّج وصولاً لهذا المنصب.

8- مدير البرامج التقنية (Technical Program Manager)
متوسط الراتب السنوي:133,848 دولار

طبيعة العمل: الإشراف على المشاريع التقنية، إدارة الفرق، حل المشكلات التقنية، وتدريب العاملين في المجالات التقنية.

تتطلب الوظيفة مزيجًا من المهارات التقنية والخبرة الإدارية، ويمكن اكتسابها عبر سنوات من التدريب والخبرة العملية.
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24