وول ستريت على أعتاب قمة تاريخية
Lebanon 24
08-12-2025
|
11:40
A-
A+
تتأرجح الأسهم الأميركية قرب أعلى مستوياتها القياسية، إذ بقي مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" على بُعد نحو 0.3% فقط من قمته التاريخية، بينما ارتفع "ناسداك" بنحو 0.3% مع بداية جلسة الإثنين، في وقت تترقب فيه
وول ستريت
قرار مجلس الاحتياطي
الفيدرالي
المرتقب بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بخفض ثالث هذا العام، مع قلق من تأثير ذلك على التضخم الذي لا يزال أعلى من هدف 2%.
ورغم هدوء التداولات عموماً، خطفت بعض الأسهم الأضواء؛ إذ قفز سهم "وارنر براذرز ديسكفري" 7.8% بعد أن قدّمت "باراماونت" عرض استحواذ مباشر للمساهمين بقيمة 30 دولاراً نقداً للسهم، في مواجهة عرض سابق من "نتفليكس" يجمع بين النقد والأسهم، وهي صفقة تواجه أصلاً أسئلة تنظيمية، خصوصاً بعد تحذير الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
من أنها "قد تشكّل مشكلة".
وفي التكنولوجيا، صعد سهم "كونفلوينت" 28.7% بعد إعلان "آي بي إم" نيتها الاستحواذ عليها مقابل 11 مليار دولار لتحسين قدرات العملاء في استخدام أدوات
الذكاء الاصطناعي
، ما دفع أسهم "آي بي إم" للارتفاع 1.8%.
كما ارتفع سهم "كارفانا" 6.9% بعد إعلان انضمامه إلى مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، إلى جانب أسهم "CRH" و"Comfort Systems USA" التي حققت مكاسب إضافية مع انتقالها إلى المؤشر نفسه بدلاً من شركات أُخرى ستُنزَل إلى مؤشر الأسهم الصغيرة.
في الخلفية، استقرت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات حول 4.14%، بينما شهدت
الأسواق العالمية
تبايناً بين تراجع بنحو 1.2% في هونغ كونغ وارتفاع 1.3% في
كوريا الجنوبية
، فيما يترقب المستثمرون إشارات الفيدرالي حول مسار الفائدة في 2026 بين هاجس التضخم ومخاطر تباطؤ سوق العمل. (العين)
