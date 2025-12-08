Advertisement

إقتصاد

أسهم أوروبا تُغلق على تباين طفيف.. والأنظار إلى خفض الفائدة الأميركي

Lebanon 24
08-12-2025 | 13:02
أغلقت الأسهم الأوروبية الاثنين على تباين شبه مستقر، إذ تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.07% إلى 578.38 نقطة، وانخفض "كاك 40" الفرنسي 0.08% إلى 8108.43 نقطة و"فوتسي 100" في لندن 0.23% إلى 9645.09 نقطة، بينما أضاف "داكس" الألماني 0.11% إلى 24055.69 نقطة، في جلسة هادئة تترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء، مع تسعير الأسواق لاحتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة تقارب 87%، إلى جانب اجتماع بنك إنكلترا.
اقتصادياً، تحسّنت معنويات المستثمرين في منطقة اليورو هامشياً مع ارتفاع مؤشر "سنتكس" إلى -6.2 في كانون الأول من -7.4، فيما سجل الإنتاج الصناعي الألماني زيادة أقوى من المتوقع بلغت 1.8% على أساس شهري في تشرين الأول و0.8% سنوياً، في أول نمو متتالٍ منذ مطلع 2024، بينما أظهرت بيانات المملكة المتحدة سوق عمل "مختلطة" مع ضعف التوظيف الدائم واستمرار ضغوط الأجور.

قطاعياً، صعدت أسهم الدفاع بدعم حالة عدم اليقين الجيوسياسي، فارتفعت "راينميتال" 3.76% و"رينك" 6.62% و"Hensoldt" بنسبة 2.48%، كما حققت أسهم معدات أشباه الموصلات مثل "BE Semiconductor" و"ASM International" و"ASML" مكاسب قوية بدعم زخم الذكاء الاصطناعي.
 
في المقابل، تراجع سهم "يونيليفر" 6.69% بعد بدء تداول وحدة الآيس كريم المنفصلة ("ماغنوم" وغيرها) في أمستردام بسعر أولي دون المرجعي، قبل أن ترتفع أسهم الشركة الجديدة 1.33%، كما هبط سهم "لوريال" 1.99% بعد رفع حصتها في شركة العناية بالبشرة السويسرية "غالدرما" إلى 20%.  
