أسهم أوروبا تُغلق على تباين طفيف.. والأنظار إلى خفض الفائدة الأميركي

اقتصادياً، تحسّنت معنويات المستثمرين في منطقة اليورو هامشياً مع ارتفاع مؤشر "سنتكس" إلى -6.2 في كانون الأول من -7.4، فيما سجل الإنتاج الصناعي الألماني زيادة أقوى من المتوقع بلغت 1.8% على أساس شهري في تشرين الأول و0.8% سنوياً، في أول نمو متتالٍ منذ مطلع 2024، بينما أظهرت بيانات المتحدة سوق عمل "مختلطة" مع ضعف التوظيف الدائم واستمرار ضغوط الأجور.قطاعياً، صعدت أسهم الدفاع بدعم حالة عدم اليقين الجيوسياسي، فارتفعت "راينميتال" 3.76% و"رينك" 6.62% و"Hensoldt" بنسبة 2.48%، كما حققت أسهم معدات أشباه الموصلات مثل "BE Semiconductor" و"ASM International" و"ASML" مكاسب قوية بدعم زخم .