إقتصاد

سيطرة على حقل هجليج تهدّد صادرات جنوب السودان

Lebanon 24
08-12-2025 | 15:13
تواجه صادرات النفط من جنوب السودان تهديداً جديداً بعدما استولى المتمردون في السودان على منشآت أساسية لنقل الخام إلى البحر الأحمر. فقد فرّ العمال وتوقفت العمليات في حقل هجليج، المركز النفطي الحيوي، مع اقتراب قوات الدعم السريع من المنطقة، بحسب مصادر مطلعة.
وأعلنت قوات الدعم السريع عبر تطبيق "تيليغرام" أنها سيطرت على منطقة هجليج "الاستراتيجية" مؤكدة التزامها بحماية المنشآت النفطية، ما يثير المخاوف من توقف جديد في صادرات خام "دار بلند" بعد تعطل سابق في منتصف نوفمبر. وتكتسب هجليج أهميتها من كونها عقدة رئيسية في شبكة الأنابيب التي تنقل نفط جنوب السودان عبر السودان إلى البحر الأحمر، في ظل عدم امتلاك جوبا لأي منفذ بحري. (الشرق)
