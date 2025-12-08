سيطرة على حقل هجليج تهدّد صادرات جنوب السودان

Advertisement

وأعلنت قوات الدعم السريع عبر تطبيق "تيليغرام" أنها سيطرت على منطقة هجليج "الاستراتيجية" مؤكدة التزامها بحماية المنشآت النفطية، ما يثير المخاوف من توقف جديد في صادرات خام "دار بلند" بعد تعطل سابق في منتصف نوفمبر. وتكتسب هجليج أهميتها من كونها عقدة رئيسية في شبكة الأنابيب التي تنقل نفط جنوب السودان عبر السودان إلى البحر الأحمر، في ظل عدم امتلاك جوبا لأي منفذ بحري. (الشرق)