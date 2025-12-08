19
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
9
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
11
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
سيطرة على حقل هجليج تهدّد صادرات جنوب السودان
Lebanon 24
08-12-2025
|
15:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواجه صادرات
النفط
من
جنوب السودان
تهديداً جديداً بعدما استولى المتمردون في
السودان
على منشآت أساسية لنقل الخام إلى
البحر الأحمر
. فقد فرّ العمال وتوقفت العمليات في حقل هجليج، المركز النفطي الحيوي، مع اقتراب
قوات الدعم السريع
من المنطقة، بحسب مصادر مطلعة.
Advertisement
وأعلنت قوات الدعم السريع عبر تطبيق "تيليغرام" أنها سيطرت على منطقة هجليج "الاستراتيجية" مؤكدة التزامها بحماية المنشآت النفطية، ما يثير المخاوف من توقف جديد في صادرات خام "دار بلند" بعد تعطل سابق في منتصف نوفمبر. وتكتسب هجليج أهميتها من كونها عقدة رئيسية في شبكة الأنابيب التي تنقل نفط جنوب السودان عبر السودان إلى البحر الأحمر، في ظل عدم امتلاك جوبا لأي منفذ بحري. (الشرق)
مواضيع ذات صلة
مستشار قائد قوات الدعم السريع بالسودان: السيطرة على هجليج تعني السيطرة التامة على حقول النفط في غرب كردفان
Lebanon 24
مستشار قائد قوات الدعم السريع بالسودان: السيطرة على هجليج تعني السيطرة التامة على حقول النفط في غرب كردفان
09/12/2025 01:40:58
09/12/2025 01:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"فاينانشيال تايمز": الرسوم الجمركية الأميركية تعزز نمو صادرات الصين إلى جنوب شرقي آسيا
Lebanon 24
"فاينانشيال تايمز": الرسوم الجمركية الأميركية تعزز نمو صادرات الصين إلى جنوب شرقي آسيا
09/12/2025 01:40:58
09/12/2025 01:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الدعم السريع يسيطر على أهم منطقة نفطية في السودان
Lebanon 24
الدعم السريع يسيطر على أهم منطقة نفطية في السودان
09/12/2025 01:40:58
09/12/2025 01:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
شبكة أطباء السودان: وفاة 23 طفلا خلال شهر بولاية جنوب كردفان نتيجة سوء التغذية الحاد
Lebanon 24
شبكة أطباء السودان: وفاة 23 طفلا خلال شهر بولاية جنوب كردفان نتيجة سوء التغذية الحاد
09/12/2025 01:40:58
09/12/2025 01:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الدعم السريع
جنوب السودان
البحر الأحمر
التزام
النفط
الأنا
تيجي
تابع
قد يعجبك أيضاً
قطار سعودي–قطري سريع.. ساعتان بين الرياض والدوحة فقط
Lebanon 24
قطار سعودي–قطري سريع.. ساعتان بين الرياض والدوحة فقط
16:08 | 2025-12-08
08/12/2025 04:08:48
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتصاديا.. كيف تغيرت سوريا خلال عام؟
Lebanon 24
اقتصاديا.. كيف تغيرت سوريا خلال عام؟
16:00 | 2025-12-08
08/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يعلن عن 12 مليار دولار لدعم المزارعين المتضرّرين من الحرب التجارية
Lebanon 24
ترامب يعلن عن 12 مليار دولار لدعم المزارعين المتضرّرين من الحرب التجارية
15:48 | 2025-12-08
08/12/2025 03:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر قاسية لتجار لبنانيين بسبب هذه التطبيقات
Lebanon 24
خسائر قاسية لتجار لبنانيين بسبب هذه التطبيقات
15:35 | 2025-12-08
08/12/2025 03:35:51
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تدخل على خط السيليكون المغربي
Lebanon 24
واشنطن تدخل على خط السيليكون المغربي
15:34 | 2025-12-08
08/12/2025 03:34:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
02:56 | 2025-12-08
08/12/2025 02:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
05:51 | 2025-12-08
08/12/2025 05:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
10:50 | 2025-12-08
08/12/2025 10:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
03:19 | 2025-12-08
08/12/2025 03:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:08 | 2025-12-08
قطار سعودي–قطري سريع.. ساعتان بين الرياض والدوحة فقط
16:00 | 2025-12-08
اقتصاديا.. كيف تغيرت سوريا خلال عام؟
15:48 | 2025-12-08
ترامب يعلن عن 12 مليار دولار لدعم المزارعين المتضرّرين من الحرب التجارية
15:35 | 2025-12-08
خسائر قاسية لتجار لبنانيين بسبب هذه التطبيقات
15:34 | 2025-12-08
واشنطن تدخل على خط السيليكون المغربي
13:02 | 2025-12-08
أسهم أوروبا تُغلق على تباين طفيف.. والأنظار إلى خفض الفائدة الأميركي
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
09/12/2025 01:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
09/12/2025 01:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
09/12/2025 01:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24