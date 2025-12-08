19
إقتصاد
واشنطن تدخل على خط السيليكون المغربي
Lebanon 24
08-12-2025
|
15:34
تدعم
الولايات المتحدة
مشروعاً مغربياً لإنتاج سيليكون عالي النقاء يُستخدم في صناعة أشباه الموصلات والألواح الشمسية، في إطار مساعيها لتنويع مصادر المواد التكنولوجية بعيداً عن
الصين
. فقد حصلت شركة "سونديال" (Sondiale)، التي تعتزم إنشاء مصنع جديد للبولي سيليكون في جنوب
المغرب
بكلفة 870 مليون دولار، على تمويل قدره 4.75 مليون دولار من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية (DFC) لتغطية أعمال التطوير قبل الاستثمار والتخطيط للمشروع، وفق ما أعلنت المؤسسة المقيمة في
واشنطن
.
وأوضحت الـDFC أن مقاولاً أميركياً رئيسياً سيتولى تطوير المنشأة لتوفير البولي سيليكون عالي النقاء للولايات المتحدة وحلفائها، في وقت تنتج فيه الصين أكثر من 90% من البولي سيليكون عالمياً وتفرض قيوداً على موارد استراتيجية في خضم التوتر التجاري مع واشنطن.
مدير "سونديال" التنفيذي، الطيب أمغرود، أشار إلى أن الأسواق المستهدفة تشمل
الاتحاد الأوروبي
واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا، لافتاً إلى أن الشركة تسعى لجمع نحو 800 مليون دولار عبر استثمارات أسهم وقروض من مستثمرين وبنوك محلية وأجنبية، مع إمكانية وصول الدعم من مؤسسة تمويل التنمية الأميركية إلى 550 مليون دولار، فيما امتنعت الأخيرة عن التعليق على أي استثمارات مستقبلية محتملة. (الشرق)
