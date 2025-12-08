واشنطن تدخل على خط السيليكون المغربي

Advertisement

وأوضحت الـDFC أن مقاولاً أميركياً رئيسياً سيتولى تطوير المنشأة لتوفير البولي سيليكون عالي النقاء للولايات المتحدة وحلفائها، في وقت تنتج فيه الصين أكثر من 90% من البولي سيليكون عالمياً وتفرض قيوداً على موارد استراتيجية في خضم التوتر التجاري مع واشنطن.مدير "سونديال" التنفيذي، الطيب أمغرود، أشار إلى أن الأسواق المستهدفة تشمل واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا، لافتاً إلى أن الشركة تسعى لجمع نحو 800 مليون دولار عبر استثمارات أسهم وقروض من مستثمرين وبنوك محلية وأجنبية، مع إمكانية وصول الدعم من مؤسسة تمويل التنمية الأميركية إلى 550 مليون دولار، فيما امتنعت الأخيرة عن التعليق على أي استثمارات مستقبلية محتملة. (الشرق)