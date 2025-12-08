ترامب يعلن عن 12 مليار دولار لدعم المزارعين المتضرّرين من الحرب التجارية

أعلن الرئيس الأميركي حزمة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار للمزارعين المتضرّرين من الحرب التجارية، على أن تُموَّل من إيرادات الرسوم الجمركية على الواردات.

وستُخصَّص 11 مليار دولار لبرنامج جديد في تحت اسم Farmer Bridge Assistance لتقديم دفعات لمرة واحدة لمزارعي الذرة وفول الصويا والقمح، مع الاحتفاظ بمليار دولار لمواجهة تقلبات السوق.

وقالت المتحدثة باسم آنا إن المزارعين عانوا "لسنوات تحت إدارة "، فيما يعمل على "تعزيز شبكة الأمان الزراعية وفتح أسواق جديدة".

وتأتي الخطة في ظل تراجع مشتريات من فول الصويا الأميركي رغم استئنافها جزئياً، وتوقعات بأن تصل إلى 12 مليون طن متري بحلول شباط 2026 مع بشراء 25 مليون طن سنوياً لثلاث سنوات، بعد أن بلغت 27 مليون طن في 2024.

وانتقد ديمقراطيون الخطة، إذ وصف شومر المساعدات بأنها محاولة لإصلاح "فوضى صنعها ترامب"، فيما أشار السيناتور رون وايدن إلى استمرار ارتفاع تكاليف الأسمدة والمعدات والبذور وعقبات التصدير، بينما يعتبر البيت الأبيض هذه المبالغ "مدفوعات جسرية" لمرحلة الانتقال من سياسات بايدن إلى أجندة ترامب الجديدة. (CNBC)