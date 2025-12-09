وسط توقعات بخفض المركزي الأميركي لأسعار الفائدة.. الذهب مستقر

استقر سعر الذهب مع وضع المستثمرين في الحسبان خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة إلى حد بعيد، بينما يستعدون لإشارات على أن البنك قد يتبنى دورة تيسير نقدي أبطأ من المتوقع، في اجتماعه الذي يستمر يومين ويبدأ في وقت لاحق من اليوم.
واستقر سعر المعدن الأصفر في المعاملات الفورية عند 4186.99 دولار للأونصة. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول الجاري، 0.1% إلى 4215.80 دولار للأونصة.
وقال كيلفن وونغ كبير محللي السوق في أواندا، إن المستثمرين يُعيدون ترتيب مراكزهم بشكل كبير قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي.
وأضاف "في وقت سابق من هذا الشهر، أشار جيروم باول (رئيس مجس الاحتياطي الاتحادي)، إلى توجيهات متشددة إزاء خفض أسعار الفائدة خلال مؤتمره الصحفي. لذا، يُعيد المستثمرون في سوق سندات الخزانة الأمريكية النظر في مراكزهم".