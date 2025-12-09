وسط توقعات بخفض المركزي الأميركي لأسعار الفائدة.. الذهب مستقر

استقر سعر مع وضع المستثمرين في الحسبان خفض أسعار الفائدة إلى حد بعيد، بينما يستعدون لإشارات على أن البنك قد يتبنى دورة تيسير نقدي أبطأ من المتوقع، في اجتماعه الذي يستمر يومين ويبدأ في وقت لاحق .

واستقر سعر المعدن الأصفر في المعاملات الفورية عند 4186.99 دولار للأونصة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول الجاري، 0.1% إلى 4215.80 دولار للأونصة.

وقال كبير محللي السوق في أواندا، إن المستثمرين يُعيدون ترتيب مراكزهم بشكل كبير قبل اجتماع .

وأضاف "في وقت سابق من هذا الشهر، أشار (رئيس مجس الاحتياطي الاتحادي)، إلى توجيهات متشددة إزاء خفض أسعار الفائدة خلال مؤتمره الصحفي. لذا، يُعيد المستثمرون في سوق الأمريكية النظر في مراكزهم".