17
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
6
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بهذه القيمة.. الاتحاد الأوروبي يمنح "مارس" الموافقة النهائية لشراء "كيلانوفا"!
Lebanon 24
09-12-2025
|
11:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
وافق
الاتحاد الأوروبي
على صفقة استحواذ شركة
الصناعات الغذائية
"
مارس
" على شركة "كيلانوفا" المنتجة لحبوب الإفطار ورقائق برينجلز، مقابل 36 مليار دولار، وذلك بعدما سحبت الجهات التنظيمية اعتراضاتها السابقة على الصفقة، التي تُعدّ الأكبر في قطاع الصناعات الغذائية منذ نحو عشر سنوات.
Advertisement
وأوضحت
المفوضية الأوروبية
، المسؤولة عن مراقبة عمليات الاندماج داخل الاتحاد، أن الهيئات التنظيمية لم تعد ترى مخاوف مرتبطة باحتمال استغلال مارس لنفوذها المتنامي ضمن محفظتها الاستثمارية في تعاملاتها مع تجار التجزئة عقب عملية الاستحواذ.
من جانبها، قالت تيريزا ريبيرا، مفوضة مكافحة الاحتكار في الاتحاد
الأوروبي
، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "لقد درسنا هذه الصفقة بعناية فائقة للتأكد من أن مارس لن تكتسب نفوذا إضافيا على تجار التجزئة، نفوذا قد يؤدي، على سبيل المثال، إلى ارتفاع الأسعار على المتاجر، وفي نهاية المطاف، على المستهلكين"، مضيفة "لم يعثر مراجعتنا على أي دليل على وجود هذا الخطر".
وأشارت وكالة
بلومبرغ
نيوز، إلى أن هذه الصفقة التي تمت الموافقة عليها في
الولايات المتحدة
دون شروط ستدمج علامات مارس التجارية للحلوى وأغذية الحيوانات الأليفة والحلويات، بما في ذلك علامات مثل إم آند إمز وسنيكرز وويسكاس، مع مجموعة كيلانوفا للوجبات الخفيفة وحبوب الإفطار، والتي تضم أسماء شهيرة مثل برينجلز وبوب تارتس وحبوب إفطار كيلوجز.
وأعربت شركات تجزئة في
أوروبا
سابقا عن قلقها إزاء قوة مارس التفاوضية المعززة بعد الاندماج، مما قد يفرض شروطا سعرية أكثر صرامة.
وأطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقا معمقا بشأن الصفقة في يونيو الماضي، استجابةً لدعوات لتشديد التدقيق فيها. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يحقق مع "ميتا" بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في "واتساب"
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يحقق مع "ميتا" بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في "واتساب"
09/12/2025 23:04:42
09/12/2025 23:04:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بقيمة 13 مليار دولار... "فلاي دبي" تُوقّع اتفاقاً مع "بوينغ" لشراء 75 طائرة
Lebanon 24
بقيمة 13 مليار دولار... "فلاي دبي" تُوقّع اتفاقاً مع "بوينغ" لشراء 75 طائرة
09/12/2025 23:04:42
09/12/2025 23:04:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: لم نستهدف إيلون ماسك بالغرامة المفروضة على "إكس"
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: لم نستهدف إيلون ماسك بالغرامة المفروضة على "إكس"
09/12/2025 23:04:42
09/12/2025 23:04:42
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد لا يقبل بـ"التهديد بتدخل" أميركي في سياساته
Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد لا يقبل بـ"التهديد بتدخل" أميركي في سياساته
09/12/2025 23:04:42
09/12/2025 23:04:42
Lebanon 24
Lebanon 24
المفوضية الأوروبية
الصناعات الغذائية
الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة
شركة الصناعات
سكاي نيوز
بلومبرغ
تابع
قد يعجبك أيضاً
سوق أبوظبي للأوراق المالية يوسع قاعدة مستثمريه بانضمام "إنتراكتيف بروكرز"
Lebanon 24
سوق أبوظبي للأوراق المالية يوسع قاعدة مستثمريه بانضمام "إنتراكتيف بروكرز"
14:42 | 2025-12-09
09/12/2025 02:42:17
Lebanon 24
Lebanon 24
استثمار صيني بـ100 مليون دولار في مصر لإنشاء مجمع صناعي للغزل والنسيج
Lebanon 24
استثمار صيني بـ100 مليون دولار في مصر لإنشاء مجمع صناعي للغزل والنسيج
13:31 | 2025-12-09
09/12/2025 01:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لحود من القاهرة: معركة القمح أولوية لمواجهة أخطر أزمة غذائية
Lebanon 24
لحود من القاهرة: معركة القمح أولوية لمواجهة أخطر أزمة غذائية
11:09 | 2025-12-09
09/12/2025 11:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يشارك في الاجتماع الاستراتيجي لشبكة MED-Amin في القاهرة
Lebanon 24
لبنان يشارك في الاجتماع الاستراتيجي لشبكة MED-Amin في القاهرة
10:57 | 2025-12-09
09/12/2025 10:57:08
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع في المالية.. تشديد على إصلاحات الطاقة واستمرارية المشاريع الممولة دوليًا
Lebanon 24
اجتماع في المالية.. تشديد على إصلاحات الطاقة واستمرارية المشاريع الممولة دوليًا
10:45 | 2025-12-09
09/12/2025 10:45:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
09:30 | 2025-12-09
09/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
12:57 | 2025-12-09
09/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
آليات سداد الودائع بحسب فئاتها
Lebanon 24
آليات سداد الودائع بحسب فئاتها
22:48 | 2025-12-08
08/12/2025 10:48:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
05:06 | 2025-12-09
09/12/2025 05:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتهاء الأعياد... ماذا تُحضّر إسرائيل للبنان؟
Lebanon 24
بعد انتهاء الأعياد... ماذا تُحضّر إسرائيل للبنان؟
05:08 | 2025-12-09
09/12/2025 05:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:42 | 2025-12-09
سوق أبوظبي للأوراق المالية يوسع قاعدة مستثمريه بانضمام "إنتراكتيف بروكرز"
13:31 | 2025-12-09
استثمار صيني بـ100 مليون دولار في مصر لإنشاء مجمع صناعي للغزل والنسيج
11:09 | 2025-12-09
لحود من القاهرة: معركة القمح أولوية لمواجهة أخطر أزمة غذائية
10:57 | 2025-12-09
لبنان يشارك في الاجتماع الاستراتيجي لشبكة MED-Amin في القاهرة
10:45 | 2025-12-09
اجتماع في المالية.. تشديد على إصلاحات الطاقة واستمرارية المشاريع الممولة دوليًا
08:33 | 2025-12-09
نقابة كهرباء لبنان تؤكد دعمها لتحركات النقابات العمالية وتصحيح الأجور
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
09/12/2025 23:04:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
09/12/2025 23:04:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
09/12/2025 23:04:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24