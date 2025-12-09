Advertisement

إقتصاد

بهذه القيمة.. الاتحاد الأوروبي يمنح "مارس" الموافقة النهائية لشراء "كيلانوفا"!

Lebanon 24
09-12-2025 | 11:40
وافق الاتحاد الأوروبي على صفقة استحواذ شركة الصناعات الغذائية "مارس" على شركة "كيلانوفا" المنتجة لحبوب الإفطار ورقائق برينجلز، مقابل 36 مليار دولار، وذلك بعدما سحبت الجهات التنظيمية اعتراضاتها السابقة على الصفقة، التي تُعدّ الأكبر في قطاع الصناعات الغذائية منذ نحو عشر سنوات.
وأوضحت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن مراقبة عمليات الاندماج داخل الاتحاد، أن الهيئات التنظيمية لم تعد ترى مخاوف مرتبطة باحتمال استغلال مارس لنفوذها المتنامي ضمن محفظتها الاستثمارية في تعاملاتها مع تجار التجزئة عقب عملية الاستحواذ.

من جانبها، قالت تيريزا ريبيرا، مفوضة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "لقد درسنا هذه الصفقة بعناية فائقة للتأكد من أن مارس لن تكتسب نفوذا إضافيا على تجار التجزئة، نفوذا قد يؤدي، على سبيل المثال، إلى ارتفاع الأسعار على المتاجر، وفي نهاية المطاف، على المستهلكين"، مضيفة "لم يعثر مراجعتنا على أي دليل على وجود هذا الخطر".


وأشارت وكالة بلومبرغ نيوز، إلى أن هذه الصفقة التي تمت الموافقة عليها في الولايات المتحدة دون شروط ستدمج علامات مارس التجارية للحلوى وأغذية الحيوانات الأليفة والحلويات، بما في ذلك علامات مثل إم آند إمز وسنيكرز وويسكاس، مع مجموعة كيلانوفا للوجبات الخفيفة وحبوب الإفطار، والتي تضم أسماء شهيرة مثل برينجلز وبوب تارتس وحبوب إفطار كيلوجز.


وأعربت شركات تجزئة في أوروبا سابقا عن قلقها إزاء قوة مارس التفاوضية المعززة بعد الاندماج، مما قد يفرض شروطا سعرية أكثر صرامة.


وأطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقا معمقا بشأن الصفقة في يونيو الماضي، استجابةً لدعوات لتشديد التدقيق فيها. (سكاي نيوز) 
