بهذه القيمة.. الاتحاد الأوروبي يمنح "مارس" الموافقة النهائية لشراء "كيلانوفا"!

وأوضحت ، المسؤولة عن مراقبة عمليات الاندماج داخل الاتحاد، أن الهيئات التنظيمية لم تعد ترى مخاوف مرتبطة باحتمال استغلال مارس لنفوذها المتنامي ضمن محفظتها الاستثمارية في تعاملاتها مع تجار التجزئة عقب عملية الاستحواذ.من جانبها، قالت تيريزا ريبيرا، مفوضة مكافحة الاحتكار في الاتحاد ، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "لقد درسنا هذه الصفقة بعناية فائقة للتأكد من أن مارس لن تكتسب نفوذا إضافيا على تجار التجزئة، نفوذا قد يؤدي، على سبيل المثال، إلى ارتفاع الأسعار على المتاجر، وفي نهاية المطاف، على المستهلكين"، مضيفة "لم يعثر مراجعتنا على أي دليل على وجود هذا الخطر".وأشارت وكالة نيوز، إلى أن هذه الصفقة التي تمت الموافقة عليها في دون شروط ستدمج علامات مارس التجارية للحلوى وأغذية الحيوانات الأليفة والحلويات، بما في ذلك علامات مثل إم آند إمز وسنيكرز وويسكاس، مع مجموعة كيلانوفا للوجبات الخفيفة وحبوب الإفطار، والتي تضم أسماء شهيرة مثل برينجلز وبوب تارتس وحبوب إفطار كيلوجز.وأعربت شركات تجزئة في سابقا عن قلقها إزاء قوة مارس التفاوضية المعززة بعد الاندماج، مما قد يفرض شروطا سعرية أكثر صرامة.وأطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقا معمقا بشأن الصفقة في يونيو الماضي، استجابةً لدعوات لتشديد التدقيق فيها. (سكاي نيوز)