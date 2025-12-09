سوق أبوظبي للأوراق المالية يوسع قاعدة مستثمريه بانضمام "إنتراكتيف بروكرز"

Advertisement

ويُتوقع أن يدعم هذا الانضمام جهود سوق أبوظبي للأوراق المالية في توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين وتسهيل الوصول إلى الأوراق المالية المدرجة على مستوى عالمي.ويأتي هذا التطور في سياق المبادرات الأخيرة للسوق لتوسيع نطاق الوصول عبر منصات استثمار رقمية مثل Thndr وeToro، والتي ساهمت في تعزيز مشاركة المستثمرين الأفراد وتعزيز الحضور الإقليمي.وبالتوازي مع ذلك، أدى تعزيز ترابط السوق، بدعم من شركاء مثل شبكة ICE العالمية، إلى توسيع انتشار بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية وتسهيل وصول فئات أوسع من المستثمرين إليها. (سكاي نيوز)