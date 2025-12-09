Advertisement

إقتصاد

سوق أبوظبي للأوراق المالية يوسع قاعدة مستثمريه بانضمام "إنتراكتيف بروكرز"

Lebanon 24
09-12-2025 | 14:42
رحّبت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية بانضمام شركة "إنتراكتيف بروكرز"، إحدى أبرز شركات الوساطة الإلكترونية عالميًا، كشريك جديد في مجال الوساطة عبر الإنترنت، ما يتيح للمستثمرين حول العالم الوصول إلى الفرص الاستثمارية في أبوظبي وبناء محافظ متنوعة تشمل فئات أصول ومناطق مختلفة.
ويُتوقع أن يدعم هذا الانضمام جهود سوق أبوظبي للأوراق المالية في توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين وتسهيل الوصول إلى الأوراق المالية المدرجة على مستوى عالمي.


ويأتي هذا التطور في سياق المبادرات الأخيرة للسوق لتوسيع نطاق الوصول عبر منصات استثمار رقمية مثل Thndr وeToro، والتي ساهمت في تعزيز مشاركة المستثمرين الأفراد وتعزيز الحضور الإقليمي.


وبالتوازي مع ذلك، أدى تعزيز ترابط السوق، بدعم من شركاء مثل شبكة ICE العالمية، إلى توسيع انتشار بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية وتسهيل وصول فئات أوسع من المستثمرين إليها. (سكاي نيوز) 



سوق أبوظبي للأوراق المالية

سكاي نيوز

سكاي نيو

إنترنت

بروك

إنتر

بادر

