17
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
6
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
سوق أبوظبي للأوراق المالية يوسع قاعدة مستثمريه بانضمام "إنتراكتيف بروكرز"
Lebanon 24
09-12-2025
|
14:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
رحّبت مجموعة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
بانضمام شركة "إنتراكتيف بروكرز"، إحدى أبرز شركات الوساطة الإلكترونية عالميًا، كشريك جديد في مجال الوساطة عبر الإنترنت، ما يتيح للمستثمرين حول العالم الوصول إلى الفرص الاستثمارية في
أبوظبي
وبناء محافظ متنوعة تشمل فئات أصول ومناطق مختلفة.
Advertisement
ويُتوقع أن يدعم هذا الانضمام جهود سوق أبوظبي للأوراق المالية في توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين وتسهيل الوصول إلى الأوراق المالية المدرجة على مستوى عالمي.
ويأتي هذا التطور في سياق المبادرات الأخيرة للسوق لتوسيع نطاق الوصول عبر منصات استثمار رقمية مثل Thndr وeToro، والتي ساهمت في تعزيز مشاركة المستثمرين الأفراد وتعزيز الحضور الإقليمي.
وبالتوازي مع ذلك، أدى تعزيز ترابط السوق، بدعم من شركاء مثل شبكة ICE العالمية، إلى توسيع انتشار بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية وتسهيل وصول فئات أوسع من المستثمرين إليها. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
قاعدة روسية على البحر الأحمر؟ "عرض سوداني" وأميركا تحذّر من "عزلة قاتلة"
Lebanon 24
قاعدة روسية على البحر الأحمر؟ "عرض سوداني" وأميركا تحذّر من "عزلة قاتلة"
09/12/2025 23:04:47
09/12/2025 23:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة خارجية بريطانيا: زرت سوق الأسهم السعودية وناقشنا التعاون في الخدمات المالية (العربية)
Lebanon 24
وزيرة خارجية بريطانيا: زرت سوق الأسهم السعودية وناقشنا التعاون في الخدمات المالية (العربية)
09/12/2025 23:04:47
09/12/2025 23:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"فوكس بيزنس" عن ترامب: نتوقّع توسّعاً "لاتفاقيات أبراهام" قريباً
Lebanon 24
"فوكس بيزنس" عن ترامب: نتوقّع توسّعاً "لاتفاقيات أبراهام" قريباً
09/12/2025 23:04:47
09/12/2025 23:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب بلغاري: إنشاء قاعدة جديدة لـ"الناتو" في بلغاريا إهانة لها
Lebanon 24
نائب بلغاري: إنشاء قاعدة جديدة لـ"الناتو" في بلغاريا إهانة لها
09/12/2025 23:04:47
09/12/2025 23:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
سوق أبوظبي للأوراق المالية
سكاي نيوز
سكاي نيو
إنترنت
بروك
إنتر
بادر
قد يعجبك أيضاً
استثمار صيني بـ100 مليون دولار في مصر لإنشاء مجمع صناعي للغزل والنسيج
Lebanon 24
استثمار صيني بـ100 مليون دولار في مصر لإنشاء مجمع صناعي للغزل والنسيج
13:31 | 2025-12-09
09/12/2025 01:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بهذه القيمة.. الاتحاد الأوروبي يمنح "مارس" الموافقة النهائية لشراء "كيلانوفا"!
Lebanon 24
بهذه القيمة.. الاتحاد الأوروبي يمنح "مارس" الموافقة النهائية لشراء "كيلانوفا"!
11:40 | 2025-12-09
09/12/2025 11:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لحود من القاهرة: معركة القمح أولوية لمواجهة أخطر أزمة غذائية
Lebanon 24
لحود من القاهرة: معركة القمح أولوية لمواجهة أخطر أزمة غذائية
11:09 | 2025-12-09
09/12/2025 11:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يشارك في الاجتماع الاستراتيجي لشبكة MED-Amin في القاهرة
Lebanon 24
لبنان يشارك في الاجتماع الاستراتيجي لشبكة MED-Amin في القاهرة
10:57 | 2025-12-09
09/12/2025 10:57:08
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع في المالية.. تشديد على إصلاحات الطاقة واستمرارية المشاريع الممولة دوليًا
Lebanon 24
اجتماع في المالية.. تشديد على إصلاحات الطاقة واستمرارية المشاريع الممولة دوليًا
10:45 | 2025-12-09
09/12/2025 10:45:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
09:30 | 2025-12-09
09/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
12:57 | 2025-12-09
09/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
آليات سداد الودائع بحسب فئاتها
Lebanon 24
آليات سداد الودائع بحسب فئاتها
22:48 | 2025-12-08
08/12/2025 10:48:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
05:06 | 2025-12-09
09/12/2025 05:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتهاء الأعياد... ماذا تُحضّر إسرائيل للبنان؟
Lebanon 24
بعد انتهاء الأعياد... ماذا تُحضّر إسرائيل للبنان؟
05:08 | 2025-12-09
09/12/2025 05:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:31 | 2025-12-09
استثمار صيني بـ100 مليون دولار في مصر لإنشاء مجمع صناعي للغزل والنسيج
11:40 | 2025-12-09
بهذه القيمة.. الاتحاد الأوروبي يمنح "مارس" الموافقة النهائية لشراء "كيلانوفا"!
11:09 | 2025-12-09
لحود من القاهرة: معركة القمح أولوية لمواجهة أخطر أزمة غذائية
10:57 | 2025-12-09
لبنان يشارك في الاجتماع الاستراتيجي لشبكة MED-Amin في القاهرة
10:45 | 2025-12-09
اجتماع في المالية.. تشديد على إصلاحات الطاقة واستمرارية المشاريع الممولة دوليًا
08:33 | 2025-12-09
نقابة كهرباء لبنان تؤكد دعمها لتحركات النقابات العمالية وتصحيح الأجور
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
09/12/2025 23:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
09/12/2025 23:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
09/12/2025 23:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24